Де в квартирі розмістити акумулятор та інвертор, щоб не згоріти: важливі поради від ДСНС

Для обладнання потрібна стійка негорюча поверхня, розташована подалі від води, джерел тепла та прямих сонячних променів.

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Державна служба України з надзвичайних ситуацій запропонувала перевірити, чи знаєте ви, де безпечно розмістити акумулятори та інвертори у квартирі або приватному будинку. Цій темі присвятили вікторину з відомим українським музикантом Фаготом (Олегом Михайлютою).

Відео опублікували на сторінці ДСНС України у Facebook. У відомстві нагадують: встановлювати це обладнання у ванній категорично не можна.

"Де у квартирі чи будинку безпечно розмістити акумулятор та інвертор? Зіграйте у вікторину з Фаготом!" – написали в ДСНС України під відео.

Коли обладнання можна встановити в коридорі

Акумулятор та інвертор можна розмістити в коридорі, якщо дотриматися кількох умов. Приміщення має добре провітрюватися, а поруч з обладнанням не повинно бути легкозаймистих предметів.

"Можна, якщо коридор добре вентилюється, там немає нічого легкозаймистого, не бігають діти, а обладнання не заважає евакуації", – озвучив рекомендації ДСНС Фагот.

Обладнання потрібно встановити на стійку негорючу поверхню. Картонна коробка як підставка не підійде.

Чому не підходять кухня біля духовки та ванна

Ставити акумулятор та інвертор біля духовки не можна: висока температура може пошкодити обладнання. Ванна кімната теж не підходить через ризик контакту з водою.

"На холодильнику? На висоті чи під прямими сонячними променями – не годиться", – наголосили в ДСНС.

Готуючись до складної зими, багато українців уже придивляються до альтернативних джерел енергопостачання. Серед популярних рішень для квартир – інвертори та зарядні станції. Що ж краще вибрати для квартири.