Исландия годами не переводит часы: как страна живет по одному времени и может ли Украина поступить так же

Летом свет почти круглосуточно, а зимой — всего несколько часов.

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Исландия – одна из немногих стран Европы, где часы не переводят ни весной, ни осенью. Несмотря на долгие летние дни и короткий зимний световой день, страна живет по одному времени круглый год.

Почему исландцы не стали переходить на летнее время, помогло ли это экономить электроэнергию и может ли Украина воспользоваться таким опытом? Чтобы ответить на эти вопросы, важно разобраться не только в географии острова, но и в том, как смена времени влияет на повседневную жизнь.

Почему исландцы перестали переводить часы

Исландия отказалась от сезонного перевода времени еще в 1968 году. До этого страна, как и многие другие государства, переводила часы, пытаясь подстроить распорядок дня под световой день. Однако позднее от этой практики решили отказаться.

Как пишет издание The Reykjavík Grapevine, вопрос перевода часов вызвал дискуссии из-за неудобств, которые он создавал в повседневной жизни. Перестройка расписания, изменение режима сна и необходимость дважды в год привыкать к новому времени устраивали не всех.

В результате Исландия сохранила единое время круглый год – по Гринвичу, или UTC+0. Весной часы здесь не переводят вперед, а осенью – назад.

Почти бесконечные летние вечера и темные зимние утра

Летом в Исландии солнце садится очень поздно, а зимой световой день сокращается до нескольких часов. Поэтому перевод времени здесь особенно заметен.

Как пишет Blue Car Rental, во время летнего солнцестояния в Рейкьявике световой день длится около 21 часа. А в конце декабря день продолжается всего четыре-пять часов.

Перевод часов не меняет продолжительность светового дня – он лишь сдвигает распорядок на час вперед или назад. Поэтому в Исландии решили оставить единое время на весь год, без переходов весной и осенью.

Впрочем, это не означает, что исландцы избавились от всех неудобств. Зимой люди нередко выходят из дома еще до рассвета, а летом из-за позднего заката бывает трудно заснуть без плотных штор.

Помогло ли это экономить электроэнергию

Летнее время когда-то вводили, в частности, для более эффективного использования естественного освещения. Логика проста: если перевести стрелки вперед, вечером люди будут дольше пользоваться дневным светом и реже включать лампы.

Но современное энергопотребление не ограничивается освещением. На него влияют отопление, кондиционирование, работа предприятий и привычки людей. Поэтому перевод часов не обязательно дает ощутимую экономию.

В исследовании, опубликованном в журнале The Energy Journal в 2018 году, проанализировали результаты 44 научных работ. В среднем летнее время было связано со снижением потребления электроэнергии примерно на 0,34%, однако эффект заметно различался в зависимости от страны.

Может ли Украина жить по одному времени

В Украине вопрос отмены сезонного перевода часов также неоднократно становился предметом дискуссий. Опыт Исландии показывает, что постоянное время вполне может стать привычным для общества. Но механически переносить ее модель на Украину не стоит: страны находятся в разных географических условиях, а продолжительность светового дня и время восхода солнца существенно различаются.

Украине важно определить, какое именно время лучше соответствует естественному циклу дня и ночи. Постоянное зимнее время будет означать более светлые утра по сравнению с постоянным летним, но зимой солнце будет раньше садиться за горизонт. Если же оставить летнее время, вечером дольше будет светло, но солнце утром будет восходить позже.

Таким образом, главный урок Исландии заключается не в том, что всем странам нужно отказаться от перевода часов. Она показывает, что такая система не является обязательной и что общество может жить без сезонных изменений.