Без холодильника во время блэкаута: как спасти еду без света

Термосумка, емкость со льдом и прохладный погреб помогут сохранить холод, а крупы и консервы станут основой меню

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Если несколько дней придется обходиться без холодильника, запаситесь продуктами, которым не нужен холод. Скоропортящуюся еду можно убрать в термосумку или емкость со льдом.

В частном доме помогут погреб и другие прохладные места. Способ хранения зависит от того, какие продукты нужно сохранить и есть ли запас льда, сообщает "Телеграф".

Как долго холодильник сохраняет холод после отключения света

Закрытый исправный холодильник сохраняет температуру до 4 часов. В полной морозильной камере продукты остаются замороженными до 2 суток, в наполовину заполненной – 24 часа. Эти сроки со ссылкой на Министерство здравоохранения приводит Украинская правда. Дверцы при этом нужно плотно закрыть.

Мясо, рыбу и молочные продукты нельзя оставлять без охлаждения дольше 2 часов. Летом этот срок сокращается до 1 часа. Готовая еда тоже не должна стоять без холодильника больше 2 часов. Вакуумная упаковка не отменяет необходимости хранить скоропортящиеся продукты в холоде.

Если температура в холодильнике поднялась выше 4 °C и оставалась такой хотя бы 2 часа, проект Food Safety рекомендует выбросить сырые мясо, птицу, рыбу и морепродукты, колбасу, открытые консервы, мягкие сыры, молоко, сметану, сливки, йогурт, а также нарезанные овощи и фрукты.

Термосумка и емкость со льдом

Термосумка помогает сохранить продукты на несколько часов, но большинство таких сумок поддерживают исходную температуру, а не охлаждают уже нагревшуюся еду. Поэтому продукты нужно заранее охладить, а аккумуляторы холода – заморозить. Вместо них подойдут бутылки с замороженной водой, пишет РБК-Украина.

Можно взять глубокий таз или ведро и наполнить его льдом. Продукты сложите в герметичный контейнер и поставьте в емкость. Упаковка не даст еде соприкасаться с водой.

Если льда нет, подойдет холодная вода. Накройте контейнер крышкой, а сверху положите мокрое холодное полотенце, опустив его концы в воду. Этот способ помогает поддерживать прохладу, но не позволяет несколько дней хранить скоропортящуюся еду без контроля температуры.

Термосумка и емкость со льдом

Погреб и прохладные места в частном доме

Погреб или подвал прогревается медленнее, чем помещение над землей. Но температура там может быть выше, чем в холодильнике. Поэтому герметично упакованные продукты лучше дополнительно хранить в термосумке или ведре со льдом.

На частном участке можно выкопать в тени глубокую яму и поставить туда бочку или большой цилиндрический контейнер. Внутрь положите герметично упакованные продукты и добавьте лед либо замороженные бутылки с водой. Закройте емкость и закопайте – так она дольше сохранит низкую температуру.

Эти способы используют прохладу под землей как дополнительную защиту от нагревания. Мясо, рыбу, молочные продукты и готовые блюда все равно нужно хранить при подходящей температуре: прохладное помещение само по себе не обеспечивает условий холодильника.

Погреб и прохладные места в частном доме

Что запасти на несколько дней

Основу меню удобно составить из круп, макарон и бобовых. Рис, гречку, пшено, булгур, кускус, перловку и овсяные хлопья храните в плотно закрытых контейнерах в сухом месте. Макароны тоже нужно беречь от влаги. Эти продукты долго хранятся при комнатной температуре, сообщает ТСН.

Для блюд, которые не нужно долго готовить, пригодятся мясные, рыбные, овощные и бобовые консервы в закрытой герметичной упаковке. На перекус можно взять сухофрукты, орехи, сухари, галеты и хлебцы. Сухофрукты и орехи храните в сухом темном месте.

Из овощей и фруктов для такого запаса подойдут картофель, лук, чеснок, тыква, яблоки и свекла: им нужно сухое темное место. Растительное масло берегите от света и тепла. Чай, кофе, какао, сухое молоко и сухие супы в сухом виде тоже не требуют холодильника.

Ранее "Телеграф" сообщал, как сохранить холод в холодильнике при отключениях света. Простым лайфхаком поделились в сети.