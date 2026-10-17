Пекин не главный в союзе с Москвой: Бессмертный объяснил, почему Путин не боится Китая

Почему ставка Пекина на Москву не обеспечит ему желаемый доступ в Европу.

Доверяйте надёжному — подпишитесь на Telegraf в Google Новостях

Владимир Путин не считает, что обязан соблюдать договоренности с Китаем, и может отказаться от достигнутых сегодня соглашений. Поэтому Пекин ошибается, рассчитывая, что экономическое давление поможет ему победить Москву.

Такое мнение политик и дипломат Роман Бессмертный высказал в интервью "Телеграфу": Негатив в адрес Украины будет только добивать Трампа, – Бессмертный о давлении США, реакции Зеленского и мобилизации

Почему встреча трех лидеров не станет "новой Ялтой"

Бессмертный прокомментировал возможную встречу Путина, Дональда Трампа и Си Цзиньпина на полях саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества в Китае. Он отверг предположение, что три лидера договорятся о разделе мира и сфер влияния.

"По сути, новая Ялта невозможна. В подтексте вы имеете в виду: сели втроем, поделили мир…", – сказал Роман Бессмертный.

Дипломат убежден, что Европа способна самостоятельно противостоять попыткам решать ее судьбу без ее участия. Он подчеркнул: речь идет не только об Украине. Воспринимать Европу как объект, который можно разделить за столом переговоров, не соответствует ее реальным возможностям.

Какие интересы были у Китая в Украине

По мнению Бессмертного, Си Цзиньпину выгодны российская агрессия и ошибочные шаги Трампа. В то же время Китай заинтересован в платежеспособном европейском рынке. Украина, по оценке дипломата, – один из лучших хабов для связей Китая с Европой. В Пекине давно прорабатывали этот вопрос.

"Не случайно Китай присматривался к Украине и действовал осторожно, потому что ему нужен был аэропорт – огромный хаб для обеспечения этого транзита. Ему нужны были украинские сельскохозяйственные земли – около 11 миллионов гектаров, подготовленные украинские рабочие руки, современные украинские технологии", – объяснил Роман Бессмертный.

Рассказывая о последних 20 годах, дипломат вспомнил, как китайская сторона пыталась похитить технологическую документацию, получить в аренду украинские земли и закрепиться на территории, чтобы создать крупный авиационный хаб. Ставку на Путина, который должен был обеспечить Китаю желаемое, Бессмертный назвал катастрофической ошибкой.

Си Цзиньпин и Владимир Путин. Фото: Getty images

Почему Бессмертный отрицает доминирование Пекина над Москвой

Отвечая на вопрос о присутствии китайцев на востоке России, Бессмертный сказал, что Путин готов отдавать им дальневосточные земли, потому что они его не интересуют. Однако, по словам дипломата, это не означает, что договоренности будут действовать долго.

"Но Путин играет без правил. Сегодня он это разрешил, а завтра выгонит их и не будет считать, что чем-то кому-то обязан", – заявил Роман Бессмертный.

Поэтому дипломат не согласен с оценками, согласно которым экономические рычаги Китая автоматически делают его ведущей силой в отношениях с Россией.

"Меня разочаровывают эксперты, которые считают, что в дуэте Москва – Пекин лидирует и доминирует Пекин. Это не так", – подчеркнул Роман Бессмертный.