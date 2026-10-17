Пекін не головний у союзі з Москвою: Безсмертний пояснив, чому Путін не боїться Китаю

Чому ставка Пекіна на Москву не забезпечить йому бажаного доступу до Європи

Довіряйте надійному — підпишіться на Telegraf у Google Новинах

Володимир Путін не вважає, що зобов’язаний дотримуватися домовленостей із Китаєм, і може відмовитися від тих, яких досягли сьогодні. Тому Пекін помиляється, розраховуючи, що економічний тиск допоможе йому перемогти Москву.

Таку думку політик і дипломат Роман Безсмертний висловив в інтерв’ю "Телеграфу": Негатив у бік України буде тільки добивати Трампа, – Безсмертний про тиск США, реакцію Зеленського і мобілізацію

Чому зустріч трьох лідерів не стане "новою Ялтою"

Безсмертний прокоментував можливу зустріч Путіна, Дональда Трампа та Сі Цзіньпіна на полях саміту Азійсько-Тихоокеанського економічного співробітництва в Китаї. Він відкинув припущення, що троє лідерів домовляться про переділ світу та сфер впливу.

"За змістом нова Ялта неможлива. У підтексті ви маєте на увазі: сіли втрьох, поділили світ…", – сказав Роман Безсмертний.

Дипломат переконаний, що Європа здатна сама протистояти спробам вирішувати її долю без її участі. Він наголосив: ідеться не тільки про Україну. Сприймати Європу як об’єкт, який можна поділити за столом переговорів, не відповідає її реальним можливостям.

Які інтереси Китай мав в Україні

На думку Безсмертного, Сі Цзіньпіну вигідні російська агресія та помилкові кроки Трампа. Водночас Китай зацікавлений у платоспроможному європейському ринку. Україна, за оцінкою дипломата, – один із найкращих хабів для зв’язків Китаю з Європою. У Пекіні давно опрацьовували це питання.

"Не випадково Китай придивлявся до України, обережно працював, бо йому потрібен був аеропорт – величезний хаб для забезпечення цього транзиту. Йому потрібні були українські аграрні землі – близько 11 мільйонів гектарів, підготовлені українські робочі руки, сучасні українські технології", – пояснив Роман Безсмертний.

Розповідаючи про останні 20 років, дипломат згадав, як китайська сторона намагалася викрасти технологічну документацію, отримати українські землі в оренду та закріпитися на території, щоб створити великий авіаційний хаб. Ставку на Путіна, який мав забезпечити Китаю бажане, Безсмертний назвав катастрофічною помилкою.

Сі Цзіньпін і Володимир Путін. Фото: Getty images

Чому Безсмертний заперечує домінування Пекіна над Москвою

Відповідаючи на запитання про присутність китайців на сході Росії, Безсмертний сказав, що Путін готовий віддавати їм далекосхідні землі, бо вони його не цікавлять. Однак, за словами дипломата, це не означає, що домовленості триватимуть довго.

"Але Путін грає без правил. Він сьогодні це дозволив, а завтра він їх виштовхне і не думатиме, що він комусь чимось зобов’язаний", – заявив Роман Безсмертний.

Тому дипломат не погоджується з оцінками, що економічні важелі Китаю автоматично роблять його провідною силою у відносинах із Росією.

"Мене розчаровують експерти, які вважають, що в дуеті Москва – Пекін лідирує і домінує Пекін. Такого немає", – наголосив Роман Безсмертний.

Раніше "Телеграф" розповідав, як поведінка Трампа затягне США у прірву.