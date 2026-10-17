Якщо зупиняться великі ТЕЦ: чи залишиться Київ без тепла?

Можливості міського резерву залежать від низки чинників

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Резервні котельні та когенераційні установки здатні лише частково замінити київські ТЕЦ. Якщо кілька великих станцій надовго зупиняться, вони, найімовірніше, не зможуть повністю забезпечити місто теплом.

Таку оцінку у коментарі "Телеграфу" дав експерт з енергетики Геннадій Рябцев. Докладніше – у матеріалі: "Київські ТЕЦ не дають струму: чи залишаться кияни без тепла в морози".

Чому резерв в одному районі не обігріє інший

Когенераційні установки одночасно виробляють тепло й електроенергію. Їхня ефективність, як і можливості резервних котелень, залежить від розташування, підключення до теплових мереж, наявності палива й технічного стану. Важливо й те, чи може обладнання працювати автономно.

"Резервна потужність в одному районі не обов’язково зможе обігріти інший", – пояснює Рябцев.

Щоб передавати тепло між районами, потрібні труби достатньої пропускної здатності, справні насосні станції та можливість перемикати теплові мережі. Тому потенціал резерву залежить не лише від потужності установок, а й від того, як вони підключені до міської інфраструктури.

Як перевірити готовність котелень і когенераційних установок

"Київтеплоенерго" повідомляло про масштабні ремонти обладнання ТЕЦ-5 і ТЕЦ-6, а також про проєкти когенерації. За оцінкою Рябцева, це підготовча робота. Самі по собі ці заходи не доводять, що резерв зможе повністю замінити основні станції.

"Про готовність резерву свідчать не закуплені установки, а випробування під навантаженням і те, чи справді він забезпечує споживачів теплом", – вважає Рябцев.

Найскладніший сценарій для резервних джерел – одночасна й тривала зупинка кількох великих ТЕЦ. За таких умов, зазначає експерт, особливо важко розраховувати на повну заміну станцій.

Які резервні потужності є в Києві

За словами Кличка, міський резерв налічує майже 700 генераторів для об’єктів тепло- і водопостачання, 70 мобільних котелень, три дизельні електростанції та резервний водозабір. Власні котельні облаштували в 11 лікарнях. До кінця 2026 року їх кількість мають збільшити до 21.

Директор Центру досліджень енергетики Олександр Харченко порівняв рівень резервного захисту Києва з минулою зимою. Тоді без нього залишалося приблизно 70% міста, зараз – близько 20%.

"Об’єктивно за один сезон було нереально створити резервні засоби для всього міста", – пояснює Харченко.

Нагадаємо, в Україні під час тривалих блекаутів можуть запровадити графіки подачі води. За попередженням "Київводоканалу", зупинка каналізації вже за три дні загрожує епідеміологічною катастрофою. Втім, такий сценарій малоймовірний.