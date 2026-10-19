Родители-миллионеры без бизнеса: секрет финансового "успеха" топ-чиновника Сергея Белецкого

Денежная помощь составила почти 3 млн гривен

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Первый заместитель главы Киевской ОГА Сергей Белецкий и его жена Инна задекларировали в общей сложности 2,9 млн грн денежных подарков от родителей. Деньги поступали прямо накануне крупных покупок, таких как недвижимость или автомобили. Зарплаты супругов без этого не хватило бы,

Деньги, в частности, поступали во время строительства дома в Борисполе. В 2024 году за один день Сергей Белецкий получил 1,1 млн грн: 600 тыс. грн от отца Владимира и 500 тыс. грн от матери Людмилы. В том же году супруги приобрели земельный участок и задекларировали недостроенный дом.

Подробности – по ссылке: "Родительский безлимит" и элитное имущество: как первый заместитель главы Киевской ОГА перед увольнением из Минразвития обзавёлся домами и внедорожниками

В июле 2024 года родители подарили Сергею Белецкому 1,1 млн грн

В 2024 году Инна Белецкая также получила подарки от родителей и задекларировала их: 700 тыс. грн от Юрия Мысловского и 300 тыс. грн от Тамары Мысловской.

Инна Белецкая задекларировала миллион гривен подарков от родителей

10 июня 2026 года Сергей Белецкий получил от родителей ещё 800 тыс. грн: 600 тыс. грн от матери и 200 тыс. грн от отца. На следующий день он купил Toyota Land Cruiser Prado 2026 года выпуска за более чем 3 млн грн. Страховка обошлась ещё в 200 тыс. грн.

Перед покупкой Toyota Land Cruiser Prado Белецкий получил от родителей 800 тыс. грн

В августе 2026 года супруги оформили в общую собственность завершённый дом в Борисполе площадью 119,9 кв. м. Его оценили в 3,3 млн грн. Земельный участок площадью 540 кв. м под домом супруги приобрели в марте 2024 года за 201 тыс. грн. Строительство продолжалось более двух лет. Автопарк семьи пополнился и электромобилем: в мае 2025 года Инна Белецкая купила Volkswagen ID.UNYX за более чем 1 млн грн.

При этом официальных доходов супругов, хотя они и были немалыми, не хватило бы на все расходы: в 2024 году за работу госсекретарём Минразвития Белецкий получил 683 тыс. грн, а ещё 1,6 млн грн – на предыдущем месте работы в Киевской ОВА; в 2025 году в Минразвития – 1,7 млн грн, а в августе 2026 года он задекларировал окончательную зарплату в Минразвития в размере 298,1 тыс. грн. Доходы жены меньше: за 2025 год это 761,3 тыс. грн зарплаты за работу в Бориспольской РГА и 300 тыс. грн от продажи имущества.

Как сообщал "Телеграф", семья судьи Верховного Суда Игоря Дашутина получила от тёщи дом с рыночной стоимостью около 480 тыс. долларов. В 2023 году тёща приобрела дом площадью 150 кв. м за 12,1 млн грн.