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Родители-миллионеры без бизнеса: секрет финансового "успеха" топ-чиновника Сергея Белецкого

Автор
Галина Михайлова
Дата публикации
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Белецкие задекларировали денежные подарки от родителей Новость обновлена 19 октября 2026, 09:36
Белецкие задекларировали денежные подарки от родителей. Фото Телеграф

Денежная помощь составила почти 3 млн гривен

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Первый заместитель главы Киевской ОГА Сергей Белецкий и его жена Инна задекларировали в общей сложности 2,9 млн грн денежных подарков от родителей. Деньги поступали прямо накануне крупных покупок, таких как недвижимость или автомобили. Зарплаты супругов без этого не хватило бы,

Деньги, в частности, поступали во время строительства дома в Борисполе. В 2024 году за один день Сергей Белецкий получил 1,1 млн грн: 600 тыс. грн от отца Владимира и 500 тыс. грн от матери Людмилы. В том же году супруги приобрели земельный участок и задекларировали недостроенный дом.

Подробности – по ссылке: "Родительский безлимит" и элитное имущество: как первый заместитель главы Киевской ОГА перед увольнением из Минразвития обзавёлся домами и внедорожниками

В июле 2024 года родители подарили Сергею Белецкому 1,1 млн грн
В июле 2024 года родители подарили Сергею Белецкому 1,1 млн грн

В 2024 году Инна Белецкая также получила подарки от родителей и задекларировала их: 700 тыс. грн от Юрия Мысловского и 300 тыс. грн от Тамары Мысловской.

Инна Белецкая задекларировала миллион гривен подарков от родителей
Инна Белецкая задекларировала миллион гривен подарков от родителей

10 июня 2026 года Сергей Белецкий получил от родителей ещё 800 тыс. грн: 600 тыс. грн от матери и 200 тыс. грн от отца. На следующий день он купил Toyota Land Cruiser Prado 2026 года выпуска за более чем 3 млн грн. Страховка обошлась ещё в 200 тыс. грн.

Перед покупкой Toyota Land Cruiser Prado Белецкий получил от родителей 800 тыс. грн
Перед покупкой Toyota Land Cruiser Prado Белецкий получил от родителей 800 тыс. грн

В августе 2026 года супруги оформили в общую собственность завершённый дом в Борисполе площадью 119,9 кв. м. Его оценили в 3,3 млн грн. Земельный участок площадью 540 кв. м под домом супруги приобрели в марте 2024 года за 201 тыс. грн. Строительство продолжалось более двух лет. Автопарк семьи пополнился и электромобилем: в мае 2025 года Инна Белецкая купила Volkswagen ID.UNYX за более чем 1 млн грн.

При этом официальных доходов супругов, хотя они и были немалыми, не хватило бы на все расходы: в 2024 году за работу госсекретарём Минразвития Белецкий получил 683 тыс. грн, а ещё 1,6 млн грн – на предыдущем месте работы в Киевской ОВА; в 2025 году в Минразвития – 1,7 млн грн, а в августе 2026 года он задекларировал окончательную зарплату в Минразвития в размере 298,1 тыс. грн. Доходы жены меньше: за 2025 год это 761,3 тыс. грн зарплаты за работу в Бориспольской РГА и 300 тыс. грн от продажи имущества.

Как сообщал "Телеграф", семья судьи Верховного Суда Игоря Дашутина получила от тёщи дом с рыночной стоимостью около 480 тыс. долларов. В 2023 году тёща приобрела дом площадью 150 кв. м за 12,1 млн грн.

Теги:
#Декларация #Сергей Белецкий