Бывший чемпион и нардеп построил дворец на Трухановом острове: что о нем известно (фото)

Правоохранители взялись за имущество известного экс-политика

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На Трухановом острове в Киеве, где запрещено строительство, обнаружили поместье, которое связывают с бывшим народным депутатом и спортсменом Анатолием Писаренко. В настоящее время прокуратура добивается освобождения этого участка.

Об этом говорится в материале "Телеграфа": "Труханов для избранных: как бывший нардеп построил дворец на острове и "кинул" жену футболиста Шовковского".

Как известно, американская компания Анатолия Писаренко купила на Трухановом острове реабилитационный центр (206 кв. м), снесла его и незаконно построила огромный особняк площадью почти 1100 кв. м.

Хронология и суть нарушения. Инфографика "Телеграфа"

Также известно, Печерское управление полиции также расследует уголовное производство (№12025100000000954), касающееся прямых мошеннических действий Анатолия Писаренко. В рамках этого расследования в мае бывший государственный деятель был заключен под стражу с возможностью внесения залога в размере 10 миллионов гривен. Залог внесли оперативно, следственные действия продолжаются.

Особняк Писаренко. Скриншот видео, качество улучшено с помощью ИИ

В материалах указанного уголовного производства всплывают не только вопросы захвата земель Труханова острова, но и эпизоды бизнес-конфликта с ООО "Тактика". Владелицами компании являются Марина Купетова и ее бизнес-партнеры Анна Киро и Виталий Розинко. Кутепова — жена легендарного украинского футболиста, а ныне депутата Киевского городского совета Александра Шовковского.

Фирма Писаренко ООО "Завод "Экспресс" передала Кутеповой помещение в аренду. Они договорились о плате в размере 1 тыс. долларов в месяц, а еще около 250 тыс. долларов должны были быть вложены в капитальный ремонт и рассматривались бы как часть арендной платы на 10 лет. В помещении Писаренко построили современный стрелковый тир, а договор аренды должен был действовать как минимум до 2031 года.

Однако в 2023 году Писаренко нашел покупателя и договор был расторгнут, а деньги экс-нардеп решил не возвращать. Теперь полиция квалифицирует такие бизнес-маневры, как мошеннические действия.

Кроме того, в ходе проверки особняка на Трухановом острове, эксперты посчитали, что из-за многолетнего незаконного пользования коммунальной землей киевской громады бюджет столицы понес убытки на сумму около 18 миллионов гривен.

Анатолий Писаренко — что о нем известно

Родился 10 января 1958 года в Киеве

С начала 1990-х — спортивный функционер, бизнесмен и политик.

С 1994 по 2012 год — президент Федерации тяжёлой атлетики Украины.

В 2002—2005 — Народный депутат Украины 4-го созыва от партии СДПУ(о).

Фото с Facebook Анатолия Писаренко

Анатолий Писаренко является трехкратным чемпионом мира (1981-1983), четырехкратным чемпионом Европы (1981-1984). Обладатель 17-ти мировых рекордов в тяжелом весе, среди которых 265 кг в толчке (1984 год, София).

Также являлся соиздателем журнала Украинская тяжелая атлетика (полное название Иллюстрированный журнал Украинская тяжелая атлетика), который выходил в (1996-х годах).

В августе 2012 года получил Орден "За заслуги" за значительный личный вклад в социально-экономическое, научно-техническое, культурно-образовательное развитие Украинского государства, весомые трудовые достижения, многолетний добросовестный труд и по случаю 21-й годовщины независимости Украины.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что радиорубка на Трухановом превратилась в имение с кортом. Стало известно, на кого экс-нардеп переписал элитную недвижимость.