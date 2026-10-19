"Родительский безлимит" и элитное имущество: как первый замглавы Киевской ОГА перед увольнением из Минразвития оброс домами и внедорожниками

Что скрывает декларация топ-чиновника

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Государственная служба в Украине – не только высокая ответственность, но и невероятный финансовый фарт. Впрочем, когда даже миллионных государственных зарплат не хватает на очередной элитный внедорожник или особняк под Киевом, на помощь топ-чиновнику всегда готовы прийти родители.

Детальнее, как это работает на примере Сергея Белецкого – экс-госсекретаря Министерства развития общин, который в конце августа 2026 года вернулся в Киевскую область в кресло первого заместителя главы ОГА (ОВА), в материале "Телеграфа".

Только за лето: дом за 3,3 миллиона и внедорожник прямо из салона

Динамика улучшения материального положения Сергея Белецкого в должности государственного секретаря Министерства развития общин и территорий Украины (с 17 июля Министерство по восстановлению, инфраструктуре и транспорту Украины) , которую он занимал последние два года, впечатляет. В последние месяцы работы в ведомстве чиновник задекларировал новые активы более чем на 6,4 млн грн.

В частности, в середине июня Белецкий выехал из автосалона ООО "ВиДи Автострада" на новом внедорожнике Toyota Land Cruiser Prado 2026 года выпуска стоимостью не более 3 млн грн (с дополнительной оплатой 200 тыс. грн за страхование). Указанная сумма полностью соответствует официальным прайсам дилеров, продающих новое поколение Prado от 3 до 3,3 млн грн в зависимости от комплектации.

Информация о Toyota Land Cruiser Prado. Скриншот декларации

А уже в последние дни лета в отчетных документах госсекретаря Минразвития появляется жилой дом площадью 119,9 кв. м в городе Борисполь. Это имущество оценено в 3,3 млн грн и оформлено в общую собственность с супругой Инной.

Информация о доме. Скриншот декларации

Появление дома в августе 2026 года – это не покупка готового особняка "в один день", а финальная юридическая регистрация и ввод в эксплуатацию объекта, который семья возводила более двух лет. Для этого в марте 2024 года супруги приобрели на двоих земельный участок площадью 540 кв. м в Борисполе за 201 тыс. грн (что по тогдашнему курсу составляло около 5 100$, или всего 950$ за сотку).

Однако реальные цифры на рынке недвижимости существенно отличались от чиновничьих отчетов. Согласно статистике крупных профильных платформ, средняя стоимость одной сотки под индивидуальную застройку в пределах Борисполя стартовала от 1 500–1 800 $, а в обжитых районах с подведенными коммуникациями — от 2 500 $ и выше.

В апреле 2024 года Белецкий декларирует объект незавершенного строительства – жилой дом площадью 135,1 кв. м. А в августе 2026 года, очевидно, строительство и оформление документов завершаются и дом (оказавшийся немного меньшей площади) уже становится полноценной жилой недвижимостью.

Впрочем, именно этот финальный аккорд в августе этого года подсветил некоторые финансовые разночтения между легальными заработками чиновников и их реальным образом жизни. Попытка свести дебет с кредитом за эти два года показывает финансовый дисбаланс.

Официальная зарплата vs Реальные расходы: хватило ли бы государственных окладов

Высокая должность государственной службы категории "А" позволяла Сергею Белецкому получать солидную заработную плату – как государственный секретарь Минразвития он фактически руководил всем аппаратом ведомства, распоряжался его бюджетом, госзакупками и кадровыми назначениями. За 2024 год за выполнение таких обязанностей Белецкий получил 683 тыс. грн и еще 1,6 млн грн на предыдущем месте работы в Киевской ОВА, в 2025 году заработок чиновника в министерстве составил 1,7 млн грн, а в августе 2026 года он задекларировал финальную зарплату в Минразвития в размере 298,1 тыс. грн.

Работающая в Бориспольской РГА супруга Инна Белецкая добавила в семейный бюджет 761,3 тыс. грн зарплаты за 2025 год плюс 300 тыс. грн от продажи имущества.

Несмотря на столь значительные для рядовых украинцев заработки и запасы наличности (500 тыс. грн и 10 тыс. долларов США), супруги Белецкие не отказывались от участия в государственных программах поддержки и собирали даже мелкие бонусы в свой бюджет. В частности, супруга чиновника Инна Белецкая и его пасынок получили в 2025 году по 1000 гривен "зимней поддержки" от Кабмина, а Инна отдельно декларировала 1573 грн кэшбека за украинские товары. Плюс более 13 тыс. грн принесли Сергею Белецкому выплаты за сдачу в аренду 2 га земли в Хмельницкой области.

В целом годовой доход семьи превысил 2,8 млн грн. Казалось бы, сумма значительная. Однако, если сопоставить ее с реальными расходами за этот период, становится очевидным: только официальных зарплат чиновникам не хватило бы.

Ведь новый дом на 120 "квадратов" нужно было не просто построить, но и украсить, сделать дорогой внутренний ремонт, купить мебель и бытовую технику, потому что в пустые стены никто не заходит.

К тому же семья не ограничивала себя в других крупных покупках. Ведь в мае 2025 года жена Белецкого купила новый электрокар Volkswagen ID.UNYX за 1 млн грн. Плюс премиальный автопарк нужно регулярно заправлять, обслуживать, страховать, не говоря о повседневных расходах семьи на жизнь: оплате коммунальных услуг, покупке продуктов и т.д.

"Родительское плечо": систематическая помощь наличными

Разница между официальными окладами и реальными многомиллионными расходами семьи топ-чиновника заставляет задать логичный вопрос: как именно супругам Белецким удалось беспрепятственно покрыть эту разницу? Анализ имущественных деклараций демонстрирует, что ответ кроется в удивительной щедрости старшего поколения. Вместо кредитов или дополнительных доходов главным источником финансового благополучия семьи стала безвозмездная помощь наличными от родителей с обеих сторон. При этом она поступала как раз накануне серьезных приобретений Сергея и Инны Белецких.

Например, когда семья летом 2024 года оформила землю и начала строительство в Борисполе, Сергей Белецкий декларирует получение за один день 1,1 млн грн наличными (600 тыс. грн от отца Владимира и 500 тыс. грн от матери Людмилы).

Подарки от родителей. Скриншот декларации

В том же году жена указывает еще 1 млн грн подарков от своих родителей (700 тыс. грн от отца Юрия Мысловского и 300 тыс. грн от матери Тамары Мысловской).

Подарки от родителей жены. Скриншот декларации

Уже в 2026 году ровно за день до покупки Toyota Land Cruiser Prado родители снова подставляют плечо и дарят Белецкому еще 800 тыс. грн. наличными (600 тыс. грн. от матери и 200 тыс. грн. от отца).

Подарки от родителей. Скриншот декларации

Таким образом, в целом за последние годы семья задекларировала 2,9 млн грн наличных, полученных в подарок от пожилых родителей.

Однако происхождение этих миллионных "дотаций" остается крайне туманным: в открытых государственных реестрах отсутствуют данные о наличии активного бизнеса или зарегистрированных ФОП у супругов. Отец чиновника Владимир Белецкий фигурирует только как основатель общественной (неприбыльной) организации, у тестя и тещи – Юрия и Тамары Мысловских нет коммерческих компаний, а старый "предпринимательский трек" матери – Людмилы Белецкой (розничная торговля одеждой) официально прекращен.

При отсутствии больших доходов подарки для топ-чиновника от старшего поколения Белецких-Мысловских очень напоминают классическую схему легализации средств.

История Сергея Белецкого – это иллюстрация парадоксов украинского госаппарата. С одной стороны, чиновник получает зарплату в сотни тысяч гривен в месяц, однако даже они не позволяют каждый год обновлять автопарк и вкладывать все заработанное в новое жилье. С другой стороны, для этого у чиновников часто находятся родственники, готовые оказывать финансовую помощь, часто не имея для этого официальных доходов.

Такое систематическое декларирование миллионных наличных подарков от родителей стало универсальным "зонтиком", позволяющим легализовать любые роскошные покупки, оставляя антикоррупционные органы в роли молчаливых наблюдателей. Продолжение следует, не переключайтесь.