Батьки-мільйонери без бізнесу: секрет фінансового "успіху" високопосадовця Сергія Білецького

Грошова допомога склала майже 3 млн грн

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Перший заступник голови Київської ОДА Сергій Білецький та його дружина Інна задекларували загалом 2,9 млн грн грошових подарунків від батьків. Гроші надходили прямо напередодні великих придбань, як то нерухомість чи автівки. Зарплат подружжя без цього не мало б вистачити,

Кошти зокрема надходили під час будівництва будинку в Борисполі. У 2024 році за один день Сергій Білецький отримав 1,1 млн грн: 600 тис. грн від батька Володимира і 500 тис. грн від матері Людмили. Того ж року подружжя придбало земельну ділянку й задекларувало незавершений будинок.

Деталі – за посиланням: "Батьківський безліміт" та елітне майно: як перший заступник голови Київської ОДА перед звільненням з Мінрозвитку обріс будинками й позашляховиками

У липні 2024 року батьки подарували Сергію Білецькому 1,1 млн грн

У 2024 році Інна Білецька також отримала подарунки від батьків і задекларувала їх: 700 тис. грн від Юрія Мисловського та 300 тис. грн від Тамари Мисловської.

Інна Білецька задекларувала мільйон гривень подарунків від своїх батьків

10 червня 2026 року Сергій Білецький отримав від батьків ще 800 тис. грн: 600 тис. грн від матері та 200 тис. грн від батька. Наступного дня він купив Toyota Land Cruiser Prado 2026 року випуску за понад 3 млн грн. Страхування коштувало ще 200 тис. грн.

Перед купівлею Toyota Land Cruiser Prado Білецький отримав від батьків 800 тис. грн

У серпні 2026 року подружжя оформило у спільну власність завершений будинок у Борисполі площею 119,9 кв. м. Його оцінили у 3,3 млн грн. Земельну ділянку площею 540 кв. м під будинком подружжя придбало в березні 2024 року за 201 тис. грн. Будівництво тривало понад два роки. Автопарк родини поповнився ще й електрокаром: у травні 2025 року Інна Білецька купила Volkswagen ID.UNYX за понад 1 млн грн.

При цьому офіційні статки подружжя, хоч і були чималі, проте не покрили б всі витрати: у 2024 році за роботу держсекретарем Мінрозвитку Білецький отримав 683 тис. грн та ще 1,6 млн грн на попередньому місці роботи у Київській ОВА, у 2025 рік в Мінрозвитку – 1,7 млн грн, а в серпні 2026 року він задекларував фінальну зарплату у Мінрозвитку у розмірі 298,1 тис. грн. Статки дружини менші – за 2025 рік це 761, 3 тисяч грн зарплати за роботу в Бориспільській РДА та 300 тисяч грн від продажу майна.

Як повідомляв "Телеграф", родина судді Верховного Суду Ігоря Дашутіна отримала від тещі будинок із ринковою вартістю близько 480 тис. доларів. У 2023 році теща придбала будинок площею 150 кв. м за 12,1 млн грн.