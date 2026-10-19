Остался всего день: в "АТБ" можно сэкономить 130 гривен в мясном отделе

Килограмм продукта марки "Своя лінія" продают за 319,89 гривны со скидкой 28%

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В "АТБ" действует скидка на популярный мясной продукт – рулет из свинины марки "Своя линия" в вакуумной упаковке. Воспользоваться предложением можно только один день: акционная цена действует до 20 октября.

До акции килограмм рулета стоил 448,39 грн. Теперь его продают за 319,89 грн, то есть на 128,50 грн дешевле. На карточке товара указана скидка 28%. Цена указана за килограмм, поэтому стоимость отдельного куска будет зависеть от его веса.

Рулет из свинины марки "Своя линия" подешевел на 128,50 грн за килограмм

Например, за 500 граммов такого рулета по акционной цене придется заплатить около 160 грн вместо примерно 224 грн. Экономия на этом весе составит более 64 грн.

Ранее "Телеграф" подготовил подробный обзор акций в "АТБ" и рассказал, на каких товарах покупатели могут сэкономить до 20 октября. Скидки распространяются сразу на несколько категорий продуктов, в том числе шоколад, мороженое, пельмени и майонез. Благодаря этим предложениям можно сократить расходы на сладости, замороженные блюда и продукты для повседневного меню, а также заранее спланировать покупки, чтобы воспользоваться выгодными ценами до окончания акций.