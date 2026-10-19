Протеиновый бум в супермаркетах: из чего на самом деле делают сырки из "АТБ" и "Сильпо"

Все больше продуктов получают гордую надпись "PROTEIN" на упаковке. Но означает ли это автоматически больше пользы?

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В последнее время в тренде все "протеиновое" — батончики, коктейли, пудинги, блины и т.д. Появились и протеиновые глазированные сырки. "Телеграф" решил приобрести такие в "АТБ" и "Сильпо", чтобы разобраться, что это такое, из чего делается и зачем нужно.

Ранее мы уже исследовали обычные глазированные сырки и выяснили, что у некоторых из них вообще нет кисломолочного сыра. Так чем отличаются протеиновые сырки?

Для сравнения мы взяли продукты из двух крупнейших продуктовых сетей Украины — глазированный сырок PRO MILK со вкусом ванили из "АТБ" (23,6 грн) и кокосовый протеиновый сырок Feels Good Protein из "Сильпо" (22,99 грн по акции).

Протеиновые сырки Feels Good Protein из "Сильпо" (вверху) и PRO MILK из "АТБ" (внизу)

Секрет, как сырки становятся протеиновыми

Касательно состава сразу в глаза бросается, что в обеих сырках хорошее содержание кисломолочного сыра: 40% в сырке из "АТБ" и 42,6% в сырке из "Сильпо". Также в составе обоих концентрат сывороточного белка (около 13%) – это "быстрый" белок, получаемый из жидкой молочной сыворотки, он имеет набор незаменимых аминокислот и высокую концентрацию BCAA. Глазурь обоих сырков сделана из гидрогенизированного пальмоядрового масла, что является минусом, также в сырке из "АТБ" есть в составе стабилизаторы: модифицированный крахмал E1414 и альгинат натрия.

Протеиновый сырок PRO MILK из "АТБ" — состав и КБЖУ

Протеиновый сырок Feels Good Protein из "Сильпо" — состав и КБЖУ

Любопытно, что общая калорийность протеиновых сырков составляет около 380 калорий на 100 г продукта, что больше, чем у обычных сырков – там этот показатель составляет около 350 ккал. Однако в расчете на один сырок это получается в среднем 137 против 126 ккал, что является небольшой разницей. При этом в обычном сырке содержание белка обычно составляет 1,5-3 г на весь сырок, в то время как в протеиновых версиях этот показатель — 7-8 г.

По вкусу и текстуре протеиновые сырки не сильно отличаются от обычных, хотя кокосовый сырок из "Сильпо" лично мне понравился больше.

Протеиновые сырки из "АТБ" и "Сильпо" в разрезе

Кому нужны такие десерты и есть ли у них смысл?

Анализ состава показал, что протеиновые сырки в целом почти такие же, как и обычные – просто имеют большее содержание белка за счет добавления белкового концентрата.

Также важно, что по цене они почти не отличаются от сырков "Ферма", "Фанни", "Волошковое поле", "Дольче", поэтому в этом случае речь не идет о "наценке за протеин", которую часто можно видеть на товарах с повышенным содержанием белка.

Но стоит и понимать, что 7-8 г белка, которые содержит один сырок — это на самом деле немного, если сравнивать с дневной нормой. Поэтому такие протеиновые сырки следует скорее рассматривать просто как вкусный перекус – как для тех, кто следит за дневным КБЖУ, так и для всех остальных.

Напомним, ранее "Телеграф" проверял, из чего делают те же "химозные" рулеты из "АТБ" и "Сильпо".