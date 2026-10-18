"Нишевые тапки" из "АТБ" стали хитом сезона: сколько стоят и зачем их покупают

Пригодятся не только на даче

Доверяйте надёжному — подпишитесь на Telegraf в Google Новостях

В украинском сегменте Threads обсуждают резиновую обувь, которая появилась в продаже в сети супермаркетов "АТБ". Пользователи делятся впечатлениями от покупки и рассказывают, для чего используют такие галоши.

Блогер с ником grechka.dm показал несколько моделей и рассказал об их стоимости.

Сколько стоят галоши в "АТБ"

Автор публикации пошутил о практичности обуви во время отключений электроэнергии.

"Вы уже купили га***вы из "АТБ" на сезон отключений?)", — написал он.

Публикация в Threads

По словам блогера, серые мужские галоши стоят 370 грн. Женская модель с резинкой на заднике обойдется в 219 грн, а мужские галоши с ремешком можно купить за 279 грн.

Мужские галоши за 370 грн. Фото: grechka.dm/Threads

Женские галоши за 219 грн. Фото: grechka.dm/Threads

Мужские галоши за 279 грн. Фото: grechka.dm/Threads

Для кур, двора и работы

В комментариях пользователи рассказали, где им пригодилась подобная обувь. Некоторые используют ее для хозяйственных дел, другие покупают для работы.

"Я в таких к курам ходила", – написала одна из пользовательниц.

Комментарий из Threads

"Купила для частного дома, чтобы в дождь выходить во двор".

Комментарий из Threads

"Я себе такие купила в "АТБ" за 250 гривен. Красивые и очень теплые".

Комментарий из Threads

"Я в таких га***давах всю зиму на складе отработала. Очень удобные для складской работы. Для дома – такое себе. Для частного дома, может быть. Для квартиры – нет. Хотя если не будет света и тепла, то в них может быть нормально".

Комментарий из Threads

Комментарий из Threads

"Работаю бариста, вся обувь у меня в кофе, а на светлой обуви остаются желтые пятна. Сегодня купила на работу черные за 219 гривен. Очень довольна. Для работы – огонь".

Комментарий из Threads

Другая пользовательница также похвасталась покупкой на своей странице, назвав галоши "нишевыми тапками".

"Урвала! Нишевые тапки из "АТБ", – написала она.

Публикация в Threads

Комментарий из Threads

В ответ одна из пользовательниц пошутила:

"Допиваю кофейку и бегу в "АТБ". Они мне нужны".

Комментарий из Threads