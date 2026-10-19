Залишився лише день: в "АТБ" можна зекономити 130 гривень у відділі м'яса

Кілограм продукту марки "Своя лінія" продають за 319,89 гривні зі знижкою 28%

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В "АТБ" діє приємна знижка на популярний м’ясний продукт – рулет зі свинини марки "Своя лінія" у вакуумному пакуванні. Скористатися пропозицією можна всього один день: акційна ціна діє до 20 жовтня.

До акції кілограм рулету коштував 448,39 грн. Тепер його продають за 319,89 грн, тобто на 128,50 грн дешевше. На картці товару вказана знижка 28%. Ціна зазначена саме за кілограм, тому вартість окремого шматка залежатиме від його ваги.

Рулет зі свинини марки "Своя лінія" подешевшав на 128,50 грн за кілограм

Наприклад, за 500 грамів такого рулету за акційною ціною доведеться заплатити близько 160 грн замість приблизно 224 грн. Економія на цій вазі становитиме понад 64 грн.

Раніше "Телеграф" підготував детальний огляд акцій в "АТБ" і розповів, на яких товарах покупці можуть заощадити до 20 жовтня. Знижки охоплюють одразу кілька категорій продуктів, зокрема шоколад, морозиво, пельмені та майонез. Завдяки цим пропозиціям можна зменшити витрати на солодощі, заморожені страви й продукти для щоденного меню, а також заздалегідь спланувати покупки, щоб скористатися вигідними цінами до завершення акцій.