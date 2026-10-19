Украинцы готовы терпеть войну столько, сколько нужно? Новый опрос показал интересный
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Как изменилась готовность терпеть войну с весны
62% украинцев готовы терпеть войну столько, сколько потребуется. Общенациональный показатель не изменился по сравнению с предыдущим опросом, однако в регионах настроения различаются.
По данным Киевского международного института социологии (КМИС), в октябре 2026 года готовность продолжать сопротивление выросла на западе Украины, но снизилась на востоке и юге.
Где украинцы готовы терпеть войну дольше всего
По данным КМИС, в октябре 2026 года самая высокая доля тех, кто готов терпеть войну столько, сколько потребуется, зафиксирована на западе Украины.
По сравнению с сентябрем показатель вырос с 61% до 69%. Это самый высокий результат среди указанных регионов.
В Киеве ситуация несколько иная. Несмотря на давление на жителей столицы, большинство опрошенных также готовы терпеть войну до необходимого момента. Однако за месяц их доля сократилась с 72% до 68%.
В центре и на севере страны показатель почти не изменился: в октябре 60% респондентов заявили о готовности терпеть войну столько, сколько потребуется. В сентябре таких было 61%.
На востоке и юге готовность терпеть войну снизилась
В южных областях доля украинцев, готовых терпеть войну столько, сколько потребуется, за месяц снизилась с 55% до 50%.
В то же время выросла доля тех, кто рассчитывает продержаться еще несколько месяцев или полгода: с 23% в сентябре до 35% в октябре. Это самое высокое значение среди всех указанных регионов за этот период.
На востоке тенденция также негативная. Если в сентябре 56% опрошенных были готовы терпеть войну столько, сколько потребуется, то в октябре – 47%.
В других регионах изменения были менее выраженными. В частности, в Нижнем Поднепровье показатель снизился с 66% до 64%.
Как изменились настроения с весны 2026 года
Сравнение с апрелем показывает, что в большинстве регионов готовность украинцев терпеть войну выросла, хотя последние результаты не везде свидетельствуют о дальнейшем укреплении стойкости.
- Запад: рост с 49% в апреле до 69% в октябре.
- Киев: рост с 61% до 68%.
- Центр и север: рост с 46% до 60%.
- Юг: рост с 46% до 50%.
- Нижнее Поднепровье: рост с 47% до 64%.
- Восток: рост с 40% до 47%.
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