Українці готові терпіти війну стільки, скільки потрібно? Нове опитування показало цікаве

Як змінилася готовність терпіти війну з весни

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62% українців готові терпіти війну стільки, скільки буде потрібно. Загальнонаціональний показник не змінився порівняно з попереднім опитуванням, однак у регіонах настрої відрізняються.

За даними Київського міжнародного інституту соціології (КМІС), у жовтні 2026 року готовність продовжувати опір зросла на заході України, але знизилася на сході та півдні.

Де українці готові терпіти війну найдовше

За даними КМІС, у жовтні 2026 року найвища частка тих, хто готовий терпіти війну стільки, скільки буде потрібно, зафіксована на заході України.

Порівняно з вереснем показник зріс із 61% до 69%. Це найвищий результат серед наведених регіонів.

У Києві ситуація дещо інша. Попри тиск на мешканців столиці, більшість опитаних також готові терпіти війну до необхідного моменту. Однак за місяць їхня частка скоротилася з 72% до 68%.

У центрі та на півночі країни показник майже не змінився: у жовтні 60% респондентів заявили про готовність терпіти війну стільки, скільки потрібно. У вересні таких було 61%.

На сході та півдні готовність терпіти війну знизилася

У південних областях частка українців, готових терпіти війну стільки, скільки буде потрібно, за місяць зменшилася з 55% до 50%.

Водночас зросла частка тих, хто розраховує витримати ще кілька місяців або пів року: з 23% у вересні до 35% у жовтні. Це найбільше значення серед усіх наведених регіонів за цей період.

На сході тенденція також негативна. Якщо у вересні 56% опитаних були готові терпіти війну стільки, скільки потрібно, то в жовтні — 47%.

В інших регіонах зміни були менш вираженими. Зокрема, у Нижньому Подніпров’ї показник знизився з 66% до 64%.

Скільки ще українці готові терпіти війну в регіональному вимірі. Таблиця: КМІС

Як змінилися настрої з весни 2026 року

Порівняння з квітнем демонструє, що в більшості регіонів готовність українців терпіти війну зросла:

Захід : зростання з 49% у квітні до 69% у жовтні.

: зростання з 49% у квітні до 69% у жовтні. Київ: зростання з 61% до 68%.

зростання з 61% до 68%. Центр і північ: зростання з 46% до 60%.

зростання з 46% до 60%. Південь: зростання з 46% до 50%.

зростання з 46% до 50%. Нижнє Подніпров’я : зростання з 47% до 64%.

: зростання з 47% до 64%. Схід: зростання з 40% до 47%.

Як змінилися настрої українців. Інфографіка: ШІ "Телеграф"

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