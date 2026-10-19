Українці готові терпіти війну стільки, скільки потрібно? Нове опитування показало цікаве
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Як змінилася готовність терпіти війну з весни
62% українців готові терпіти війну стільки, скільки буде потрібно. Загальнонаціональний показник не змінився порівняно з попереднім опитуванням, однак у регіонах настрої відрізняються.
За даними Київського міжнародного інституту соціології (КМІС), у жовтні 2026 року готовність продовжувати опір зросла на заході України, але знизилася на сході та півдні.
Де українці готові терпіти війну найдовше
За даними КМІС, у жовтні 2026 року найвища частка тих, хто готовий терпіти війну стільки, скільки буде потрібно, зафіксована на заході України.
Порівняно з вереснем показник зріс із 61% до 69%. Це найвищий результат серед наведених регіонів.
У Києві ситуація дещо інша. Попри тиск на мешканців столиці, більшість опитаних також готові терпіти війну до необхідного моменту. Однак за місяць їхня частка скоротилася з 72% до 68%.
У центрі та на півночі країни показник майже не змінився: у жовтні 60% респондентів заявили про готовність терпіти війну стільки, скільки потрібно. У вересні таких було 61%.
На сході та півдні готовність терпіти війну знизилася
У південних областях частка українців, готових терпіти війну стільки, скільки буде потрібно, за місяць зменшилася з 55% до 50%.
Водночас зросла частка тих, хто розраховує витримати ще кілька місяців або пів року: з 23% у вересні до 35% у жовтні. Це найбільше значення серед усіх наведених регіонів за цей період.
На сході тенденція також негативна. Якщо у вересні 56% опитаних були готові терпіти війну стільки, скільки потрібно, то в жовтні — 47%.
В інших регіонах зміни були менш вираженими. Зокрема, у Нижньому Подніпров’ї показник знизився з 66% до 64%.
Як змінилися настрої з весни 2026 року
Порівняння з квітнем демонструє, що в більшості регіонів готовність українців терпіти війну зросла:
- Захід: зростання з 49% у квітні до 69% у жовтні.
- Київ: зростання з 61% до 68%.
- Центр і північ: зростання з 46% до 60%.
- Південь: зростання з 46% до 50%.
- Нижнє Подніпров’я: зростання з 47% до 64%.
- Схід: зростання з 40% до 47%.
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