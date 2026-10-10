Забытые сокровища из бабушкиных квартир: молодежь охотится за "грибками" и "космосом"

Лампы и торшеры 1960–1970-х возвращаются в интерьеры как выразительные предметы с характерным силуэтом

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Светильники, знакомые по советским квартирам, снова привлекают молодых любителей интерьера. Винтажные торшеры и настольные лампы с футуристичными формами – те самые "космические" модели и светильники-грибки.

Их ценят за узнаваемый дизайн и атмосферу эпохи. Такие светильники дают свет и становятся заметным акцентом в комнате, сообщает "Телеграф".

"Космические" формы эпохи модернизма

В 1960–1970-е годы интерес к космосу повлиял и на предметный дизайн. У светильников появились обтекаемые силуэты, округлые плафоны и детали, напоминающие спутники или приборы из фантастических фильмов. Они заметно отличались от привычных строгих абажуров и классических настольных ламп.

Винтажные светильники еще можно приобрести в Украине

Сегодня такие модели привлекают сочетанием футуристичной формы и ощущения прошлого. Одного торшера с характерным металлическим основанием или плафоном необычной геометрии достаточно, чтобы задать настроение всему интерьеру. Необязательно окружать его предметами той же эпохи: винтажная вещь хорошо смотрится и в современной обстановке.

Светильники-грибки: округлый силуэт и мягкий свет

Еще одна узнаваемая форма – лампа-грибок. Ее легко узнать по широкому куполообразному абажуру и основанию, которое поддерживает плавный, цельный силуэт. Такие светильники выпускали в разных вариантах: настольных и напольных, с плафонами разных размеров и цветов.

Винтажные светильники еще можно приобрести в Украине

Округлая форма делает лампу заметной, но зрительно смягчает ее. Светильник-грибок можно поставить на тумбу или стол, а торшер – использовать в зоне отдыха. В интерьерах ценят их декоративность и камерный свет, который они дают вечером.

Почему советские лампы снова ищут

Винтажные светильники выбирают те, кто хочет избежать однообразия в обстановке и добавить в нее вещь с историей. У моделей 1960–1970-х узнаваемый образ, который трудно спутать с современной массовой продукцией. При этом лампа остается функциональным предметом, а не просто украшением.

Винтажные светильники становятся ярким акцентом в интерьере

Особенно хорошо такие светильники смотрятся рядом с лаконичной мебелью и спокойной отделкой: на их фоне необычная форма становится главным акцентом. Можно подобрать лампу в тон другим деталям комнаты или, наоборот, выбрать яркий плафон, который будет контрастировать с интерьером.

В моду возвращаются и сами предметы, и эстетика времени, когда бытовые вещи смело включали в дизайн. "Космические" торшеры и лампы-грибки напоминают об этом подходе. Поэтому они снова востребованы.

Как сообщал "Телеграф", поколение Z и миллениалы превращают забытые предметы советского быта в модные винтажные аксессуары. Это помогает понять, почему молодых людей интересуют и советские светильники. Например, хрусталь используют для современной сервировки и декора, а вафельницы, банки и эмалированные кружки стали винтажными украшениями интерьера. Ценность этих вещей связана с их прошлым и с тем, как они вписываются в современный быт о советском винтаже.