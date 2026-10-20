"Комо" или "Звени Гора": в одном сыре указали краситель и фермент

Чем отличается их состав

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Сыры "Традиционный" от "Комо" и "Украинский традиционный" от "Звени Гора" имеют схожую молочную основу, но отличаются составом и калорийностью.

В составе одного сыра перечень ингредиентов более короткий, а в другом указаны закваска, краситель и молокосвертывающий фермент. "Телеграф" рассмотрел, что написано на этикетках обоих продуктов и на какие показатели стоит обратить внимание во время выбора.

Что входит в состав сыра "Звени Гора"

Основными ингредиентами сыра "Украинский традиционный" от "Звени Гора" является коровье цельное и обезжиренное молоко. Также в составе указаны поваренная выварная соль, хлористый кальций в качестве агента твердения, бактериальная закваска, краситель экстракт аннато и ферментный препарат микробиального происхождения.

Итак, производитель отдельно указывает закваску, краситель и фермент. Экстракт аннато используется в качестве красителя. Его наличие не является основанием отвергать продукт.

Какой состав имеет "Традиционный" от "Комо"

В сыре "Традиционный" от "Комо" указаны нормализованное пастеризованное коровье молоко, в состав которого входят цельное и обезжиренное молоко, поваренная соль и хлорид кальция как агент твердения. В отличие от "Звени Гора", в приведенном перечне ингредиентов "Комо" отдельно не указаны бактериальная закваска, краситель и молокоосаждающий фермент.

В то же время хлористый кальций в составе "Звени Гора" и хлорид кальция в составе "Комо" — это названия одного вещества. Поэтому ключевое отличие между приведенными перечнями состоит в том, что в составе "Звени Гора" дополнительно перечислены закваска, экстракт аннато и ферментный препарат.

Какой сыр выбрать для покупки

Ни один из приведенных составов не содержит упоминания о растительных жирах: у обоих основой является коровье молоко. Поэтому выбирать между ними целесообразно по конкретному приоритету – калорийности или заявленному перечню компонентов, без автоматического преимущества только из-за количества строк в составе.

Напомним, ранее "Телеграф" сравнивал состав дорогого паштета "Алан" и бюджетной "Удобства" и выяснил, какой из них содержит почти вчетверо больше жира.