"Комо" чи "Звени Гора": в одному сирі вказали барвник і фермент

Чим відрізняється їхній склад

Довіряйте надійному — підпишіться на Telegraf у Google Новинах

Сири "Традиційний" від "Комо" та "Український традиційний" від "Звени Гора" мають схожу молочну основу, але відрізняються складом і калорійністю.

У складі одного сиру перелік інгредієнтів коротший, а в іншому зазначені закваска, барвник і молокозсідальний фермент. "Телеграф" розглянув, що написано на етикетках обох продуктів і на які показники варто звернути увагу під час вибору.

Що входить до складу сиру "Звени Гора"

Основними інгредієнтами сиру "Український традиційний" від "Звени Гора" є коров’яче незбиране та знежирене молоко. Також у складі вказані кухонна виварна сіль, хлористий кальцій як агент твердіння, бактеріальна закваска, барвник екстракт аннато та молокозсідальний ферментний препарат мікробіального походження.

Отже, виробник окремо зазначає закваску, барвник і фермент. Екстракт аннато використовується як барвник. Його наявність не є підставою відкидати продукт.

Який склад має "Традиційний" від "Комо"

У сирі "Традиційний" від "Комо" вказані нормалізоване пастеризоване коров’яче молоко, до складу якого входять незбиране та знежирене молоко, кухонна сіль і хлорид кальцію як агент твердіння. На відміну від "Звени Гора", у наведеному переліку інгредієнтів "Комо" окремо не зазначені бактеріальна закваска, барвник і молокозсідальний фермент.

Водночас хлористий кальцій у складі "Звени Гора" та хлорид кальцію в складі "Комо" — це назви однієї речовини. Тому ключова відмінність між наведеними переліками полягає в тому, що в складі "Звени Гора" додатково перелічені закваска, екстракт аннато та ферментний препарат.

Який сир обрати для покупки

Жоден із наведених складів не містить згадки про рослинні жири: в обох основою є коров’яче молоко. Тому обирати між ними доцільно за конкретним пріоритетом – калорійністю або заявленим переліком компонентів, без автоматичної переваги лише через кількість рядків у складі.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" порівнював склад дорогого паштету "Алан" і бюджетної "Вигоди" та з’ясував, який із них містить майже вчетверо більше жиру.