Старі меблі можуть виглядати сучасно: як можна оновити радянське крісло (фото)

Зношене крісло стало стильним

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Старі меблі не обов’язково викидати, адже навіть зношене крісло можна перетворити на стильний предмет інтер’єру.

Українець під ніком restavrator_kh показав у соцмережі Threads приклад реставрації, продемонструвавши, як змінився вигляд крісла після оновлення оббивки.

Старе крісло більше не виглядає пошарпаним

На фото видно крісло до та після реставрації. Раніше воно було обтягнуте червоною тканиною, яка мала помітні сліди використання. Після оновлення меблі отримали стриманий сірий відтінок, а сидіння та спинка мають значно охайніший вигляд.

Як це можна зробити

Щоб відреставрувати старе крісло, спочатку потрібно оцінити стан каркаса, ніжок і підлокітників. За потреби конструкцію ремонтують, а стару оббивку знімають. Далі перевіряють наповнювач: якщо поролон просів або пошкодився, його замінюють. Після цього підбирають нову меблеву тканину, вирізають деталі за формою крісла та закріплюють їх за допомогою меблевого степлера.

Дерев’яні підлокітники також можна відшліфувати й покрити лаком або олією. У результаті старі меблі отримують друге життя, а власник може заощадити на купівлі нового крісла. Така реставрація — чудовий приклад того, як трохи роботи допомагає оновити інтер’єр без кардинальних витрат.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, як українець перетворив старі бабусині стільці на оновлені меблі та показав результат на фото.