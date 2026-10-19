Один ингредиент превратит обычный куриный суп в шедевр: рецепт ароматного блюда

Простой и вкусный рецепт домашнего блюда

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Куриный суп с чесночными галушками – сытное и ароматное блюдо. Готовится он легко, из простых продуктов, а получается очень вкусным. К тому же чесночные галушки в виде рулетиков добавляют блюду аппетитности.

Рецептом поделилась в Instagram блогер lypovva_g.

Что нужно для бульона и чесночных галушек

Для бульона понадобятся 600 г куриных бедер и 1,8 л воды, а также луковица, морковь, стебли петрушки, соль, перец горошком и лавровый лист по вкусу. После варки оставьте морковь для супа, а готовое мясо разберите на волокна.

Для теста подготовьте 100 г муки, яйцо, 1 ст. л. воды, 1 ст. л. масла и соль. Для начинки понадобятся 25 г мягкого сливочного масла, 1–2 зубчика чеснока и петрушка. Укроп оставьте для подачи.

Как сварить куриный бульон

Очистите лук и морковь и разрежьте пополам. Обжарьте овощи на сухой сковороде. Масло не добавляйте – оно понадобится для теста на галушки.

Положите в кастрюлю куриные бедра, обжаренные овощи, стебли петрушки, лавровый лист и перец горошком. Залейте холодной водой, посолите по вкусу и накройте пергаментом. Варите на медленном огне 1,5–2 часа.

Достаньте из кастрюли мясо и морковь. Отделите курятину от костей и разберите на волокна, а морковь нарежьте кубиками. Процедите бульон, верните в него мясо и морковь. В этой основе будут вариться чесночные галушки.

Как сформировать галушки с начинкой

Смешайте муку, яйцо, воду, масло и соль. Замесите тесто и оставьте на 10 минут. Тем временем измельчите чеснок и петрушку, затем смешайте их с мягким сливочным маслом. Начинка должна легко распределяться по тесту.

Раскатайте тесто и смажьте маслом с чесноком и зеленью. Сверните его рулетом, чтобы начинка оказалась внутри, и нарежьте кусочками шириной 1,5 см. Так получатся небольшие рулетики.

Чесночную начинку заверните в тесто и нарежьте рулетиками шириной 1,5 см. Скриншот lypovva_g/Instagram

Опустите галушки в горячий бульон с курицей и морковью. Когда они всплывут, варите еще 2–3 минуты. Не отсчитывайте время с момента добавления теста: ориентируйтесь на то, когда галушки всплывут.

Разлейте суп по глубоким тарелкам, распределив между порциями мясо, морковь и чесночные рулетики. Добавьте измельченный укроп и подавайте горячим – так начинка из масла, чеснока и петрушки будет особенно ароматной.

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