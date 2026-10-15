Для домашней подкормки используют светлое пиво

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Для роста и цветения орхидеям необходим правильный уход: регулярный полив и подкормка. Некоторые цветоводы добавляют в воду немного пива. Однако для такого полива важно правильно выбрать напиток, соблюдать пропорции и не злоупотреблять частотой.

Какое пиво подходит для орхидей

Для этого способа рекомендуют светлое пиво с низким содержанием алкоголя. Ароматизированные напитки не подходят: в них есть подсластители, искусственные красители и ароматизаторы, которые орхидеям не нужны. Важно, чтобы пиво имело подходящий состав.

Сначала пиво наливают в миску и оставляют минимум на полчаса. Затем смешивают 50 мл пива и 250 мл воды, советует Bydlíme útulně. Разбавлять напиток нужно из-за содержания алкоголя: он может пересушить корни.

В пиве есть вода, дрожжи, ячменный солод и хмель. Издание называет его источником витаминов группы B, которые поддерживают рост орхидей, укрепляют корни и помогают растениям противостоять болезням и вредителям. Также считается, что такой уход днлает листья растения более крепкими и блестящими.

Когда поливать и как ухаживать за листьями

Пивной раствор рекомендуют использовать не чаще одного раза в месяц. Это периодическая подкормка для поддержания роста, поэтому добавлять его при каждом поливе не нужно.

Орхидеям нужен регулярный полив, а пивной раствор рекомендуют использовать не чаще одного раза в месяц. Фото сгенерировано ИИ

Есть и сезонное ограничение: пиво рекомендуют использовать только с марта по сентябрь. В этот период напиток используют как средство для стимуляции роста.

Листья можно обработать отдельно: смочить ватный диск в пиве и осторожно протереть листовые пластины. Движения должны быть мягкими, без сильного нажима.

Ранее "Телеграф" также рассказывал, как обычные еловые шишки помогают ухаживать за орхидеями.