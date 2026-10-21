В Польше это имя носят лишь 28 женщин: в Украине есть похожее

Какое короткое женское имя почти никто не выбирает

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Короткие имена, которые легко произносить и запоминать, набирают популярность. В то же время некоторые лаконичные имена с древними корнями до сих пор остаются редкими, в частности женское имя Ода.

В Польше это имя почти не встречается, хотя у него древняя история и оно связано со счастливой судьбой. Об этом пишет ESKA.

Ида и Ига стали популярными, а Ода – нет. В её имени всего три буквы: оно легко запоминается, а звучание сочетает мягкость и выразительность.

Имя имеет германские корни и происходит от древнего элемента "od" или "ot", связанного с имуществом, богатством, поместьем, наследством и счастьем. Такие элементы входили во многие древнегерманские имена, особенно распространённые в средневековой Европе.

Оду можно толковать как "состоятельная" или "наследница", а также как "одарённая счастьем" или "одарённая богатством".

По данным реестра PESEL, сейчас в Польше живут 28 женщин по имени Ода. В рейтинге популярности имён в стране оно занимает 3329-е место. В 2025 году это имя дали лишь двум девочкам.

Ода – редкое женское имя с древними германскими корнями

Есть ли такое имя в Украине

В Украине имя Ода носит лишь один человек

В Украине имя Ода также чрезвычайно редкое: сейчас его нет ни у одного человека. В то же время есть похожие по звучанию имена – Одарка и Одария. Интересно, что раньше в Украине всё же было два человека с именем Ода: обе жили в Луганской области.

В Украине имя Ода носит лишь один человек – его зарегистрировали в Днепропетровской области

Как сообщал "Телеграф", в Украине это имя носит лишь один человек, зарегистрированный в Днепропетровской области.