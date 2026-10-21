Лише 28 жінок у Польщі мають це ім’я: в Україні є схоже

Яке коротке жіноче ім’я майже ніхто не обирає

Довіряйте надійному — підпишіться на Telegraf у Google Новинах

Короткі імена, які легко вимовляти й запам’ятовувати, набирають популярності. Водночас деякі лаконічні імена з давнім корінням досі залишаються рідкісними, зокрема жіноче ім’я Ода.

У Польщі це ім’я майже не зустрічається, хоча воно має давню історію та пов’язане зі щасливою долею. Про це пише ESKA.

Іда та Іга стали популярними, а Ода – ні. У її імені лише три літери: воно легко запам’ятовується, а звучання поєднує м’якість із виразністю.

Ім’я має германське коріння й походить від давнього елемента "od" або "ot", пов’язаного з майном, багатством, маєтком, спадком і щастям. Такі елементи входили до багатьох давніх германських імен, особливо поширених у середньовічній Європі.

Оду можна тлумачити як "заможна" або "спадкоємиця", а також як "обдарована щастям" чи "обдарована багатством".

За даними реєстру PESEL, нині в Польщі живуть 28 жінок на ім’я Ода. У рейтингу популярності імен у країні воно посідає 3329-те місце. У 2025 році це ім’я дали лише двом дівчаткам.

Ода – рідкісне жіноче ім’я з давнім германським корінням

Чи є таке ім'я в Україні

Ім’я Ода в Україні носить лише одна людина

В Україні ім’я Ода також надзвичайно рідкісне: нині його не має жодна людина. Водночас є схожі за звучанням імена — Одарка та Одарія. Цікаво, що раніше в Україні все ж було двоє людей з ім’ям Ода: обидві проживали в Луганській області.

В Україні ім’я Ода має лише одна людина – її зареєстрували на Дніпропетровщині

Як повідомляв "Телеграф", в Україні це ім’я носить лише одна людина, зареєстрована в Дніпропетровській області.