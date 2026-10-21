Мебель снова одевают в "юбки": какой бабушкин тренд вернулся в моду

Длинные скатерти, чехлы и занавески возвращаются в современные дома

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Мебель с тканевыми "юбками", которая еще недавно напоминала о старых домах и бабушкиных интерьерах, снова становится актуальной. Текстиль возвращается в дома, где ценят уют, натуральные материалы и продуманные детали.

Издание El Mueble пишет , как с помощью ткани можно обновить привычную мебель и скрыть пространство под ней – без дорогостоящего ремонта.

Почему тканевые "юбки" снова актуальны

Интерес к натуральным тканям и уютным многослойным интерьерам вернул моду на текстиль, который закрывает нижнюю часть мебели. Этот прием близок к направлению grandmillennial – сочетанию традиционных вещей с современными.

Чтобы обновить интерьер, необязательно покупать новую мебель – достаточно подобрать ткань и сшить чехол нужного размера. Однотонная ткань будет выглядеть сдержанно, а полоска, клетка или контрастный кант сделают мебель более заметным акцентом в комнате.

Интерьер в стиле grandmillennial

Как сочетать скатерти и чехлы в столовой

На круглый стол можно постелить две скатерти: нижнюю – однотонную, до пола, верхнюю – с узором. Складки нижнего слоя добавят объема, а главным акцентом останется рисунок. Крупная темно-синяя клетка выразительно смотрится на белом фоне, а стулья из натуральных волокон поддерживают загородное настроение.

Синяя клетка на белом фоне

Для сдержанного оформления постелите белую скатерть на ткань песочного оттенка. Или подберите текстиль под цвет стен: сочетайте темно-синюю верхнюю скатерть с нижним слоем из неотбеленного полотна и деревянными стульями. Тонкая оранжевая окантовка на зеленой скатерти четко отделит ее от белой основы.

Длинные белые чехлы на стульях создают впечатление мягких обитых сидений. В сочетании с удлиненным столом четких форм, подвесными светильниками и полосатой скатертью они выглядят современно.

Натуральный текстиль на столе не нужно гладить до идеальной гладкости. Легкая помятость подходит непринужденному интерьеру.

Столовая с белыми чехлами

Занавески вместо дверцы на кухне и в ванной

Тканевую "юбку" можно повесить под мойкой – как короткую занавеску. В современной серой кухне с деревянными ящиками и открытыми полками уместно будут смотреться белые полотнища с тонкой серой полоской. Занавеску легко заменить, если захочется другого цвета или узора.

Занавеска вместо дверцы на кухне

В ванной занавеска скроет средства для гигиены и стирки. Не придется устанавливать дверцы или затевать масштабный ремонт. Чтобы все детали сочетались, повторите рисунок занавески в других элементах: например, сочетайте полотно натурального светлого оттенка с синими и белыми полосами, похожим текстильным абажуром и корзинами на полках.

Занавеска вместо дверцы в ванной

Как оформить нижнюю часть кровати

В спальне однотонная белая "юбка" закрывает каркас кровати и добавляет ему объема. На таком спокойном фоне выразительнее будут смотреться терракотовый плед, персиковые подушки и ковер с вышитыми мотивами.

Белая "юбка" и коралловые акценты

В нижней части кровати можно использовать ту же ткань, что и на изголовье, – например, серо-белую клетку. Чтобы интерьер не казался однообразным, добавьте полосатое постельное белье в той же гамме. Горчичные бархатные подушки и плед с бахромой добавят цветовой акцент и разнообразят фактуры.

"Юбка" из той же ткани, что и на изголовье