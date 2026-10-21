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Мебель снова одевают в "юбки": какой бабушкин тренд вернулся в моду

Автор
Людмила Рябенька
Дата публикации
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Как обновить интерьер
Как обновить интерьер. Фото Сгенерировано ИИ ("Телеграф")

Длинные скатерти, чехлы и занавески возвращаются в современные дома

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Мебель с тканевыми "юбками", которая еще недавно напоминала о старых домах и бабушкиных интерьерах, снова становится актуальной. Текстиль возвращается в дома, где ценят уют, натуральные материалы и продуманные детали.

Издание El Mueble пишет, как с помощью ткани можно обновить привычную мебель и скрыть пространство под ней – без дорогостоящего ремонта.

Почему тканевые "юбки" снова актуальны

Интерес к натуральным тканям и уютным многослойным интерьерам вернул моду на текстиль, который закрывает нижнюю часть мебели. Этот прием близок к направлению grandmillennial – сочетанию традиционных вещей с современными.

Чтобы обновить интерьер, необязательно покупать новую мебель – достаточно подобрать ткань и сшить чехол нужного размера. Однотонная ткань будет выглядеть сдержанно, а полоска, клетка или контрастный кант сделают мебель более заметным акцентом в комнате.

Интерьер в стиле grandmillennial
Интерьер в стиле grandmillennial

Как сочетать скатерти и чехлы в столовой

На круглый стол можно постелить две скатерти: нижнюю – однотонную, до пола, верхнюю – с узором. Складки нижнего слоя добавят объема, а главным акцентом останется рисунок. Крупная темно-синяя клетка выразительно смотрится на белом фоне, а стулья из натуральных волокон поддерживают загородное настроение.

Синяя клетка на белом фоне
Синяя клетка на белом фоне

Для сдержанного оформления постелите белую скатерть на ткань песочного оттенка. Или подберите текстиль под цвет стен: сочетайте темно-синюю верхнюю скатерть с нижним слоем из неотбеленного полотна и деревянными стульями. Тонкая оранжевая окантовка на зеленой скатерти четко отделит ее от белой основы.

Длинные белые чехлы на стульях создают впечатление мягких обитых сидений. В сочетании с удлиненным столом четких форм, подвесными светильниками и полосатой скатертью они выглядят современно.

Натуральный текстиль на столе не нужно гладить до идеальной гладкости. Легкая помятость подходит непринужденному интерьеру.

Столовая с белыми чехлами
Столовая с белыми чехлами

Занавески вместо дверцы на кухне и в ванной

Тканевую "юбку" можно повесить под мойкой – как короткую занавеску. В современной серой кухне с деревянными ящиками и открытыми полками уместно будут смотреться белые полотнища с тонкой серой полоской. Занавеску легко заменить, если захочется другого цвета или узора.

Занавеска вместо дверцы на кухне
Занавеска вместо дверцы на кухне

В ванной занавеска скроет средства для гигиены и стирки. Не придется устанавливать дверцы или затевать масштабный ремонт. Чтобы все детали сочетались, повторите рисунок занавески в других элементах: например, сочетайте полотно натурального светлого оттенка с синими и белыми полосами, похожим текстильным абажуром и корзинами на полках.

Занавеска вместо дверцы в ванной
Занавеска вместо дверцы в ванной

Как оформить нижнюю часть кровати

В спальне однотонная белая "юбка" закрывает каркас кровати и добавляет ему объема. На таком спокойном фоне выразительнее будут смотреться терракотовый плед, персиковые подушки и ковер с вышитыми мотивами.

Белая "юбка" и коралловые акценты
Белая "юбка" и коралловые акценты

В нижней части кровати можно использовать ту же ткань, что и на изголовье, – например, серо-белую клетку. Чтобы интерьер не казался однообразным, добавьте полосатое постельное белье в той же гамме. Горчичные бархатные подушки и плед с бахромой добавят цветовой акцент и разнообразят фактуры.

"Юбка" из той же ткани, что и на изголовье
"Юбка" из той же ткани, что и на изголовье

Ранее "Телеграф" рассказывал, какие цветочные шторы выбирают для современных домов.

Теги:
#Мода #Мебель #Текстиль #Скатерть #Інтер'єр