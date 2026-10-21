Меблі знову вдягають у "спідниці": який бабусин тренд повернувся в моду

Довгі скатертини, чохли й завіски повертаються в сучасні оселі

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Меблі з тканинними спідницями, які ще недавно нагадували про старі будинки й бабусині інтер’єри, знову стають актуальними. Текстиль повертається в оселі, де цінують затишок, натуральні матеріали та продумані деталі.

Видання El Mueble пише, як за допомогою тканини можна оновити звичні меблі й приховати простір під ними – без дорогого ремонту.

Чому тканинні "спідниці" знову актуальні

Інтерес до натуральних тканин і затишних багатошарових інтер’єрів повернув моду на текстиль, який прикриває нижню частину меблів. Цей прийом близький до напряму grandmillennial – поєднання традиційних речей із сучасними.

Щоб оновити інтер’єр, не обов’язково купувати нові меблі — достатньо підібрати тканину та пошити чохол потрібного розміру. Однотонна тканина матиме стриманий вигляд, а смужки, клітинка чи контрастний кант зроблять меблі помітнішим акцентом у кімнаті.

Інтер'єр у стилі grandmillennial

Як поєднати скатертини та чохли в їдальні

На круглий стіл можна постелити дві скатертини: нижню – однотонну й до підлоги, верхню – з візерунком. Складки нижнього шару додадуть об’єму, а головним акцентом залишиться малюнок. Велика темно-синя клітинка виразно виглядає на білому тлі, а стільці з природних волокон підтримують заміський настрій.

Синя клітинка на білому тлі

Для стриманого оформлення постеліть білу скатертину на тканину пісочного відтінку. Або підберіть текстиль під колір стін: поєднайте темно-синю верхню скатертину з нижнім шаром кольору небіленого полотна та дерев’яними стільцями. Тонка помаранчева облямівка на зеленій скатертині чітко відділить її від білої основи.

Довгі білі чохли на стільцях створюють враження м’яких оббитих сидінь. Разом із видовженим столом чітких форм, підвісними світильниками та смугастою скатертиною вони мають сучасний вигляд.

Натуральний текстиль на столі не потрібно прасувати до ідеальної гладкості. Легка зім’ятість пасує невимушеному інтер’єру.

Їдальня з білими чохлами

Завіски замість дверцят на кухні та в ванній

Тканинну "спідницю" можна повісити під мийкою – як коротку завіску. У сучасній сірій кухні з дерев’яними шухлядами й відкритими полицями доречно виглядатимуть білі полотнища з тонкою сірою смужкою. Завіску легко замінити, якщо захочеться іншого кольору чи візерунка.

Завіска замість дверцят на кухні

У ванній завіска приховає засоби для гігієни та прання. Не доведеться встановлювати дверцята чи затівати масштабний ремонт. Щоб усі деталі поєднувалися, повторіть малюнок завіски в інших елементах: наприклад, поєднайте полотно природного світлого відтінку із синіми й білими смугами зі схожим текстильним абажуром та кошиками на полицях.

Завіска замість дверцят у ванній

Як оформити нижню частину ліжка

У спальні однотонна біла "спідниця" прикриває каркас ліжка й додає йому об’єму. На такому спокійному тлі виразніше виглядатимуть теракотовий плед, персикові подушки та килим із вишитими мотивами.

Біла спідниця та коралові акценти

У нижній частині ліжка можна використати ту саму тканину, що й на узголів’ї, – наприклад, сіро-білу клітинку. Щоб інтер’єр не здавався одноманітним, додайте смугасту постільну білизну в тій самій гамі. Гірчичні оксамитові подушки та плед із бахромою внесуть кольоровий акцент і урізноманітнять фактури.

"Спідниця" з тієї ж тканини, що і на узголів’ї

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