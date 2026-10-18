"Ведьмино яйцо" в клумбе: украинка удивила редкой находкой из цветника (фото)

Этот вид считается очень редким в Украине

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В Украине можно встретить очень необычные виды грибов. Некоторые из них выглядят устрашающе и даже не сразу поддаются идентификации.

Об этом рассказала пользовательница под ником sugar_for_you в социальной сети Threads. По ее словам, после того, как увидела это, ее удивлению не было предела.

Женщина отметила, что обнаружила находку среди цветов. Но так и не поняла, что это такое и решила спросить подписчиков.

"Нашла у себя в клумбе. Форма яйца, сверху желеобразное, но когда разрезала — это было тяжеловато, оно жесткое. Мой шок был", — написала она.

Женщина показала гриб, который нашла в клумбе с цветами

Женщина показала гриб, который нашла в клумбе с цветами

Как отреагировали в сети?

Некоторые пользователи с удивлением и страхом прокомментировали пост женщины, шутливо предполагая, что это яйцо пришельцев или что-то подобное. В конце концов, выяснилось, что это съедобный гриб "ведьмино яйцо" или веселка Андриана, обладающего некоторыми целебными свойствами.

"Мне нравится что вы нашли "херзнашовонотаке" и, на всякий случай, разрезали его";

"Киста Каменских?";

"Это же "ведьмино яйцо". Найти его это действительно большая удача. А еще он в книге рекордов Гиннеса) как гриб, растущий быстрее всего в мире, и он очень вкусный";

"Все прикольно, но можно узнать, что вас сподвигло найти богзнаетчто и подумать, а ну-ка я его разрежу";

"Наводила порядки в цветах и здесь такое торчит, и дальше как в тумане, любопытство взяло свое";

Комментарии пользователей

"Это не совсем та радуга. Это Веселка Хадриана. Научное название Phallus hadriani";

"А они еще и разные? И их свойства тоже?";

"Веселку Хадрина часто можно встретить в местах, где наблюдается человеческая деятельность (сады, огороды, частный сектор и прочее). Главное визуальное отличие — это присутствие фиолетового цвета в оболочке яйца. В отличие от радуги обыкновенной ее не изучали в контексте народной медицины поэтому свойства ее неизвестны. Возможно аналогичные, а возможно у нее есть свои отличия";

"Гриб веселка. Из него делают настойку. Очень многие знакомые лечились им и вполне успешно";

Комментарии пользователей

"Гриб веселка. Делала настойку с ним. Почитайте о нем. А еще его есть можно";

"Это сокровище";

"Ведьмин гриб, настоять на водке или масле, помогает от онкоклеток, грибков в организме!" – пишут в комментариях.

Комментарии пользователей

Что еще известно об этом грибе?

Веселка Адриана (Phallus hadriani) — вид базидиомикотовых грибов семейства радужных (Phallaceae) Он назван в честь нидерландского врача Адриана Юниуса, который в 1564 впервые использовал название Phallus для обозначения грибов семейства веселковых.

Вид распространен в Европе, Азии (Турция, Китай, Япония) и Северной Америке. В Украине встречается изредка в степной зоне. Растет с мая по конец октября в степи, в садах и парках. Обитает в симбиозе с ксерофильными травами. Сапротроф, то есть, получает питательные вещества путем разложения органических веществ.

Это съедобный гриб. В стадии яйца можно потреблять сырым, в стадии шапки и ножки только после отваривания. Обладает лекарственными свойствами, однако отдельные исследования по этому поводу не проводились из-за его редкости.

Веселка Адриана (Phallus hadriani). Фото Википедия

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