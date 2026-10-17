Никогда не сушите эти грибы. Почему и как сохранить их на зиму

Маслята, сыроежки и лисички теряют текстуру после удаления влаги

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Продолжается грибной сезон, и украинцы активно делают запасы на зиму. Многие сушат грибы, но для некоторых видов этот способ не подходит.

"Телеграф" рассказывает, какие грибы лучше не сушить. Маслята, сыроежки и лисички после высыхания могут стать жесткими или потерять желаемую текстуру. В зависимости от вида их лучше заморозить, замариновать или засолить.

Почему не стоит сушить маслята и сыроежки

Маслята покрыты скользкой кожицей. После сушки она может затвердеть, а сами грибы потеряют приятную текстуру. Перед заморозкой или маринованием маслята нужно очистить и термически обработать.

Маслята. Фото: Википедия

У сыроежек ломкое тело, которое после сушки не сохраняет желаемую текстуру в готовом блюде. Эти грибы лучше засолить или заготовить другим способом, не высушивая.

Как сушка влияет на лисички и какие грибы переносят ее лучше

Лисички лучше не сушить, потому что результат не всегда радует: грибы могут стать жесткими, и перед приготовлением их придется долго замачивать. Эти грибы лучше заморозить или замариновать.

Лучше всего сушатся грибы с плотной мякотью и выраженным ароматом: белые, подберезовики, подосиновики и польские грибы. После замачивания они хорошо восстанавливаются и подходят для супов, соусов и других блюд.

Как заготовить грибы без сушки – заморозка и маринование

Перед заморозкой грибы перебирают и очищают от лесного мусора. Затем, в зависимости от вида, их отваривают или обжаривают. Когда грибы остынут, их раскладывают порциями по пакетам или контейнерам и убирают в морозильную камеру.

Для маринования лучше всего подходят небольшие крепкие грибы. Многие виды можно засолить, особенно те, у которых плотная мякоть.

Для запасов используйте только те дикорастущие грибы, в качестве которых уверены. Сомнительные грибы лучше не брать. Сушка, заморозка и маринование не делают ядовитые грибы безопасными.

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