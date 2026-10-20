Варка уходит в прошлое: современные альтернативы заготовки грибов

Некоторые виды все же придется обработать "устарелым" методом

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Многочасовая варка грибов "в трех водах" уходит в прошлое. Шеф-повара сходятся во мнении: длительное кипячение вымывает насыщенный вкус, превращает упругую мякоть в водянистую "кашу" и разрушает полезные вещества.

Современный подход строится на минимальной обработке, которая сохраняет аромат и текстуру лесных грибов. Об этом сообщает "Телеграф".

4 современных способа заготовки

Паровая обработка и бланширование

Как делать: Облейте нарезанные грибы кипятком или подержите над паром 2-3 минуты, затем сразу опустите в ледяную воду.

Зачем: Сохраняет цвет и плотность перед заморозкой.

Сухая обжарка (в собственном соку)

Как делать: Выпарите лишнюю влагу на сухой сковороде без масла 5–10 минут.

Зачем: Концентрирует вкус и экономно расходует место в морозилке.

Шоковая заморозка в свежем виде

Как делать: Не мойте грибы водой (очистите щеткой), нарежьте и заморозьте на доске при -18, затем пересыпьте в пакет.

Зачем: Идеально для благородных грибов (белые, подосиновики, подберезовики).

Дегидратация (электросушилки)

Как делать: Сушите при 40–50 или смолите сухие грибы в порошок-приправу.

Зачем: Сохраняет до 95% полезных веществ и аромата.

Исключение из правил: Условно-съедобные грибы (сморчки, строчки, грузди, волнушки) по-прежнему обязательно отваривать со сливом отвара, чтобы удалить горечь и токсичные вещества.

Для заготовки используйте только те дикорастущие грибы, в качестве которых уверены. Сомнительные грибы лучше не брать. Обработка не делает ядовитые грибы безопасными.

Ранее "Телеграф" сообщал, какие грибы лучше не сушить. Для некоторых видов этот способ заготовки не подходит.