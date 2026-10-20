Укр

Варка уходит в прошлое: современные альтернативы заготовки грибов

Автор
Михаил Корнилов
Дата публикации
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Какой способ выбрать? Новость обновлена 20 октября 2026, 12:35
Какой способ выбрать?. Фото Сгенерировано ИИ ("Телеграф")

Некоторые виды все же придется обработать "устарелым" методом

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Многочасовая варка грибов "в трех водах" уходит в прошлое. Шеф-повара сходятся во мнении: длительное кипячение вымывает насыщенный вкус, превращает упругую мякоть в водянистую "кашу" и разрушает полезные вещества.

Современный подход строится на минимальной обработке, которая сохраняет аромат и текстуру лесных грибов. Об этом сообщает "Телеграф".

4 современных способа заготовки

  1. Паровая обработка и бланширование
  • Как делать: Облейте нарезанные грибы кипятком или подержите над паром 2-3 минуты, затем сразу опустите в ледяную воду.
  • Зачем: Сохраняет цвет и плотность перед заморозкой.
  1. Сухая обжарка (в собственном соку)
  • Как делать: Выпарите лишнюю влагу на сухой сковороде без масла 5–10 минут.
  • Зачем: Концентрирует вкус и экономно расходует место в морозилке.
  1. Шоковая заморозка в свежем виде
  • Как делать: Не мойте грибы водой (очистите щеткой), нарежьте и заморозьте на доске при -18, затем пересыпьте в пакет.
  • Зачем: Идеально для благородных грибов (белые, подосиновики, подберезовики).
  1. Дегидратация (электросушилки)
  • Как делать: Сушите при 40–50 или смолите сухие грибы в порошок-приправу.
  • Зачем: Сохраняет до 95% полезных веществ и аромата.
  • Исключение из правил: Условно-съедобные грибы (сморчки, строчки, грузди, волнушки) по-прежнему обязательно отваривать со сливом отвара, чтобы удалить горечь и токсичные вещества.

Для заготовки используйте только те дикорастущие грибы, в качестве которых уверены. Сомнительные грибы лучше не брать. Обработка не делает ядовитые грибы безопасными.

Ранее "Телеграф" сообщал, какие грибы лучше не сушить. Для некоторых видов этот способ заготовки не подходит.

Теги:
#Грибы #Заготовка