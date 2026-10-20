Варка уходит в прошлое: современные альтернативы заготовки грибов
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Некоторые виды все же придется обработать "устарелым" методом
Многочасовая варка грибов "в трех водах" уходит в прошлое. Шеф-повара сходятся во мнении: длительное кипячение вымывает насыщенный вкус, превращает упругую мякоть в водянистую "кашу" и разрушает полезные вещества.
Современный подход строится на минимальной обработке, которая сохраняет аромат и текстуру лесных грибов. Об этом сообщает "Телеграф".
4 современных способа заготовки
- Паровая обработка и бланширование
- Как делать: Облейте нарезанные грибы кипятком или подержите над паром 2-3 минуты, затем сразу опустите в ледяную воду.
- Зачем: Сохраняет цвет и плотность перед заморозкой.
- Сухая обжарка (в собственном соку)
- Как делать: Выпарите лишнюю влагу на сухой сковороде без масла 5–10 минут.
- Зачем: Концентрирует вкус и экономно расходует место в морозилке.
- Шоковая заморозка в свежем виде
- Как делать: Не мойте грибы водой (очистите щеткой), нарежьте и заморозьте на доске при -18, затем пересыпьте в пакет.
- Зачем: Идеально для благородных грибов (белые, подосиновики, подберезовики).
- Дегидратация (электросушилки)
- Как делать: Сушите при 40–50 или смолите сухие грибы в порошок-приправу.
- Зачем: Сохраняет до 95% полезных веществ и аромата.
- Исключение из правил: Условно-съедобные грибы (сморчки, строчки, грузди, волнушки) по-прежнему обязательно отваривать со сливом отвара, чтобы удалить горечь и токсичные вещества.
Для заготовки используйте только те дикорастущие грибы, в качестве которых уверены. Сомнительные грибы лучше не брать. Обработка не делает ядовитые грибы безопасными.
Ранее "Телеграф" сообщал, какие грибы лучше не сушить. Для некоторых видов этот способ заготовки не подходит.