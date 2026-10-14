Не просто роскошная усадьба: чем особенный полуразрушенный "замок" под Киевом

В стенах усадьбы несколько лет работал детский санаторий

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Кирпичный дом с круглыми башнями и парк с аллеей – усадьба Штамма в Буче больше похожа на небольшой замок, чем на загородную дачу. Ее построили в начале XX века для инженера железной дороги Евгения Штамма. Усадьба служила местом отдыха хозяина и его семьи, а в одном из зданий Штамм устроил школу для сельских детей.

Рассказываем историю необычной усадьбы, которая сегодня находится на грани исчезновения.

Как появилась усадьба Штамма

В начале XX века строительство железной дороги дало толчок развитию дачных поселков в Ирпене, Буче, Ворзеле и Немешаеве. После основания железнодорожной линии, на которой работал Евгений Штамм, в 1903–1908 годах здесь начали строить загородные усадьбы.

Штамм был советником правления и инженером путей сообщения Киево-Ковельской линии Юго-Западной железной дороги. На хуторе Ястремщина возле Бучи он купил участок площадью более 19 гектаров. Около 1909 года на нем построили главный дом площадью 676 квадратных метров и еще пять зданий поменьше. Вокруг разбили парк.

Усадьбу спроектировали в неороманском стиле. Двухэтажный дом с двумя башнями напоминает охотничий замок. Главный фасад обрамляют круглые башни с декоративными отверстиями в виде бойниц. Их венчают шатровые крыши, а под бойницами проходит ряд небольших арок. Стены украшены сложным кирпичным орнаментом.

Усадьба Штамма в Буче. Фото: Facebook.com/bucharada.gov.ua

Особенно выделялись окна второго этажа: у них полукруглые завершения и наличники. Архитектура главного дома совсем не похожа на привычные загородные дачи того времени.

На территории сохранились и хозяйственные постройки. Через парк к главному фасаду ведет пейзажная аллея.

Дом на территории усадьбы. Rasal Hague/Wikipedia

Штамм устроил школу для сельских детей

Евгений Штамм приезжал в усадьбу отдыхать, а одно из зданий на территории он отвел под школу для сельских детей из небогатых семей.

Штамм жил в поместье до 1917 года. После прихода к власти большевиков усадьбу национализировали, а в ее зданиях открыли детский дом.

Фото: Иван Быков/Wikinews

После Второй мировой войны здесь продолжил работу детский дом. В 1982 году здания усадьбы капитально отремонтировали, а затем передали комплекс детскому санаторию "Дружный". Там лечились дети с психоневрологическими заболеваниями.

Бывшая загородная резиденция на десятилетия стала учреждением, где жили и лечились дети.

Один из самых тяжелых эпизодов в истории усадьбы произошел в ночь на 14 января 2004 года. В главном корпусе начался пожар: загорелась невыключенная электроплитка.

В здании находились 23 девочки в возрасте от 6 до 15 лет. Дежурная санитарка и медсестра помогли эвакуировать детей и сотрудников. Десятерых детей с легким отравлением дымом доставили в киевскую детскую больницу "Охматдет". Еще две тринадцатилетние девочки получили травмы, спасаясь от огня.

Вид на усадьбу Штамма сверху. Фото: landmarks.in.ua

Пожар сильно повредил здание. Вскоре санаторий закрылся, и усадьба осталась без прежнего назначения. Со временем комплекс пришел в запустение: главный корпус лишился крыши и межэтажных перекрытий, а территория заросла.

Какой статус получила усадьба и что планировали с ней сделать

В 2019 году Управление культуры, национальностей и религий Киевской областной государственной администрации приказом № 67 внесло усадьбу Штамма в перечень вновь выявленных объектов культурного наследия.

В 2021 году Киевская городская государственная администрация рассматривала возможность восстановить здание и открыть там медицинский реабилитационный центр для детей. Бучанский городской совет был готов участвовать в финансировании проекта. Реализовать эти планы помешало полномасштабное вторжение России.