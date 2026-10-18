Нетипичная для Украины: какие тайны скрывает усадьба Валевских в Ровенской области

История названия имения связана с кратким браком его владелицы

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В Гоще Ровненской области сохранилась усадьба Валевских – необычное для Украины здание в стиле швейцарского шале. Мансарда, деревянный декор и фасад с элементами фахверка выделяют ее среди других усадеб. Но за этой архитектурой стоят также история семьи Ленкевичей, споры вокруг старой фотографии и находки, указывающие на древний замок.

Чем особенная усадьба среди английского парка

Усадьба появилась в конце XVIII – начале XIX века. Как пишет UKRAINE PLANET, в 1840-х годах семья Валевских перестроила ее в стиле шале – альпийского дома с мансардой. Здесь этот стиль объединили с местными архитектурными традициями: фасад получил элементы фахверка и деревянные декоративные детали.

Вокруг усадьбы раскинулся крупнейший в Ровненской области парк английского типа площадью около 7 га. В нем растут более 30 видов деревьев и кустарников. Среди каштанов и ясеней есть и гинкго, которое часто называют "динозавровым деревом".

Гоща. Усадьба Валевских. Фото: Ровно 1

Почему название Валевских вызывает споры

Усадьбу построила семья шляхтичей Ленкевичей. Первое упоминание о ней датируется 1840 годом. Последней владелицей усадьбы была Октавия Валевская, урожденная Ленкевич.

Октавия Валевска-Ленкевич на портрете XVIII века. Фото: Район.Гоща

"Октавия Ленкевич вышла замуж за Валевского. В итоге Октавия была замужем всего три дня, а бракоразводный процесс в те времена длился пять лет. Наши историки-краеведы утверждают и подчеркивают, что название нужно изменить, поскольку это все-таки усадьба Ленкевичей", – рассказала "Суспільному Рівне" начальница отдела культуры, молодежи, спорта и туризма Гощанского поселкового совета Марина Кузмичева.

Усадьба Валевских. Фото: Рівняни

После отъезда Октавии за границу в здании размещался польский военкомат. В советский период облик дома существенно изменили: фасад облицевали плиткой, а помещения переоборудовали под государственные учреждения. Некоторое время там находились райисполком, отдел социального обеспечения и библиотека. Из-за перестроек усадьба утратила многие первоначальные архитектурные детали.

Усадьба Валевских. Фото: Рівне 1

Что археологи нашли под башней

В 2024 году на территории усадьбы провели раскопки. Поводом стала старая фотография из Ровненского областного краеведческого музея. На ней видны башня и эркер, которых сейчас нет. Краеведы спорили, действительно ли снимок был сделан в Гоще. Архитекторы, работающие над проектом реконструкции, заказали исследование, чтобы выяснить, существовала ли пристроенная часовня-башня.

Плитка, найденная во время археологических раскопок в Гоще. Фото: Марина Кузмичева/Суспільне

За три дня археологи обнаружили ее фундамент, а под ним – предположительно замковый ров. В нем нашли останки коровы и печные изразцы XVIII века с белым и синим декором.

Усадьба Валевских. Фото: Рівне 1

Сейчас усадьба находится в запущенном состоянии. Есть риск, что она полностью разрушится.

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