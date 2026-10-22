Колись тут були оранжереї та каскад озер: що відбувається з палацом архієпископів неподалік Львова

Колишня резиденція архієпископів в Оброшині стала небезпечною для відвідувачів

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Неподалік від Львова, в Оброшині, стоїть будівля, відома як палац архієпископів. За свою історію він пережив пограбування, військові постої та перебудови. Колись тут були розкішні інтер’єри, каплиця, оранжереї з екзотичними рослинами та парк з озерами й довгою липовою алеєю. Сьогодні історична будівля поступово руйнується.

Розповідаємо, хто і коли побудував палац, як змінювався його вигляд і чому пам’ятка архітектури опинилася в такому стані.

Навіщо архієпископу знадобився палац в Оброшині

Палац збудували у 1730 році за проектом архітектора Юзефа II Фонтани. Ініціатором будівництва став намісник римської курії Ян Скарбек. Його резиденція в Дунаєві під Золочевом була далекою, тому він вирішив облаштувати нову – ближче до Львова.

Палац архієпископів до 1939 року. Фото: NAC

Стримані фасади будівлі контрастували з розкішними інтер’єрами. Усередині зберігалася колекція портретів львівських архієпископів, згодом завершили оздоблення каплиці та облаштували оранжереї з екзотичними рослинами. Кути прямокутного палацу прикрасили невеликими квадратними вежами, а перед ним звели барокові ворота зі скульптурами.

Біля резиденції розбили французький парк із каскадом озер і 800-метровою липовою алеєю. Серед його рідкісних рослин — тюльпанове дерево, магнолії, платани та пірамідальні дуби.

Інтер’єр палацу архієпископів, 2016 рік. Фото photo-lviv.in.ua, колаж "Телеграфа"

Як війни та перебудови змінили резиденцію

У 1915 році російські війська пограбували палац і спалили архів, вмурований у стіну. Потім німецькі військові використовували каплицю як їдальню, а австрійці розмістили в резиденції табір для турецьких військових біженців. Після військових постоїв будівля залишилася без вікон і дверей, зі зруйнованими камінами та вирваним паркетом. При цьому дах уцілів.

Відновлення розпочалося у 1922–1925 роках під керівництвом архітектора Броніслава Віктора та реставратора Юзефа Петровського. Однак попередній вигляд не стали відтворювати повністю: фасад отримав елементи модерну, балкон на спіральних колонах і кам’яні вазони з фігурами ангелів і тварин. Змінили й розташування сходів. Сучасники різко критикували таку перебудову.

Ворота з фігурами. Фото: Подорожуй Україною/Facebook

У 1939 році радянська влада перетворила палац на військовий клуб, а каплицю — на танцювальну залу. Після Другої світової війни в будівлі розмістився Науково-дослідний інститут землеробства і тваринництва західних областей України.

У якому стані перебуває палац архієпископів

Будівля палацу архієпископів поступово руйнується. Влітку 2026 року було відомо, що особливо сильно зруйнований парковий бік: розсипаються сходи й декор, зі стін і балконів падають штукатурка та цегла. Навколо лежать уламки скла, під сходами накопичилося пластикове сміття. Усе це становить небезпеку для відвідувачів палацу та парку.

Палац архієпископів у Оброшині. Фото: Подорожуй Україною/Facebook

При цьому орієнтовна вартість всього комплексу ремонтно-реставраційних робіт палацу може перевищувати 400 млн грн. Будівля знаходиться на балансі Інституту сільського господарства Карпатського регіону НААН України, але організація не має коштів на ремонт та реконструкцію.

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