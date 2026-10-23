Як зберегти заряд телефона під час блекауту: допоможе одне налаштування

Ефект залежить від типу дисплея

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З часом акумулятор смартфона зношується, і пристрій тримає заряд гірше. Заряджати його доводиться частіше. Продовжити час роботи допоможе простий крок – увімкнути темну тему. Але те, наскільки вона заощадить заряд, залежить від типу екрана.

Що змінює темна тема

Темна тема, або Dark Mode, змінює оформлення операційної системи та застосунків: фон стає темним, а текст, значки й інші елементи – світлими. Такий режим є в багатьох популярних соцмережах, месенджерах і застосунках.

Чому економія залежить від дисплея

У смартфонах використовують екрани IPS і AMOLED. IPS частіше встановлюють у бюджетні моделі, а AMOLED – у пристрої середнього класу та флагмани. Щоб зрозуміти, наскільки темна тема допоможе заощадити заряд, важливо знати, як влаштоване підсвічування.

У дисплеї AMOLED кожен піксель світиться окремо. Коли екран показує чорний колір, пікселі вимикаються. Тому темне оформлення з чорними ділянками знижує енергоспоживання екрана.

У IPS витрати енергії залежать від рівня підсвічування, а не від кольору зображення. Тому перехід на темний фон сам по собі не дає співмірної економії заряду.

Як увімкнути темний режим

В iOS відкрийте налаштування, перейдіть до розділу "Екран і яскравість" і виберіть варіант "Темне".

В Android відкрийте налаштування, знайдіть розділ "Екран" або "Дисплей" і ввімкніть параметр "Темна тема".

У налаштуваннях iPhone можна вибрати темне оформлення, щоб зменшити витрати заряду на AMOLED-екрані

Темне оформлення допомагає заощаджувати заряд на смартфонах з AMOLED-екраном

На який ефект очікувати

За оцінкою джерела, темне оформлення може збільшити час автономної роботи на 10–15% порівняно зі світлим. Це приблизний показник, а не гарантія, що будь-який смартфон працюватиме довше саме на стільки.

Зменшення навантаження на очі можна назвати ще одним аргументом на користь темного режиму.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що старому смартфону не обов’язково припадати пилом на столі. Його можна безкоштовно перетворити на домашню камеру спостереження.