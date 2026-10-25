Вся Україна переводить годинники: як дізнатися, котра зараз година

Годинники переведуть уже цієї ночі

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У ніч із суботи, 24 жовтня, на неділю, 25 жовтня, Україна перейде на зимовий час. О 04:00 стрілки годинників потрібно буде перевести на одну годину назад — на 03:00.

Щоб не заплутатися в часі, можна скористатися онлайн-сервісами, які показують точний час у Києві. "Телеграф" розповість, де перевірити годинник в інтернеті та чи потрібно вручну змінювати налаштування смартфона.

Де перевірити точний час

Переведення годинників вплине на розклад дня, тому варто перевірити час перед ранковими поїздками, зустрічами та іншими запланованими справами.

Якщо є сумніви, котра година насправді, можна скористатися спеціальними сайтами. Вони допоможуть звірити показники годинника з точним часом у Києві.

Time.is — показує точний час у Києві та дає змогу перевірити, наскільки правильно налаштований ваш годинник.

Timeanddate — відображає поточний час у столиці, часовий пояс і дату переходу на зимовий час.

Сайт Timeanddate

Обидва сервіси можна відкрити у браузері на смартфоні або комп'ютері. Додаткові програми для цього встановлювати не потрібно.

Якщо немає доступу до інтернету, перевірити час можна за допомогою телевізора або радіо. Для цього достатньо звірити годинник із часом у телевізійній програмі або послухати повідомлення про точний час у радіоефірі.

Чи потрібно переводити годинник на телефоні вручну

Смартфони, планшети та комп'ютери зазвичай переходять на зимовий час автоматично. Для цього в налаштуваннях пристрою мають бути ввімкнені автоматичне визначення часу та правильний часовий пояс.

Якщо після переходу час не змінився, варто перевірити відповідні налаштування та підключення до інтернету.

Механічні годинники, а також пристрої без автоматичної синхронізації потрібно буде перевести вручну.

Що ще варто перевірити перед сном

Перед переходом на зимовий час доцільно переконатися, що всі годинники показують правильний час. Особливу увагу варто приділити будильникам, годинникам у побутовій техніці та пристроям, від яких залежить ранковий розклад.

Також можна заздалегідь звірити час запланованих поїздок і зустрічей. Це допоможе уникнути плутанини в перший день після переведення годинників.

Раніше "Телеграф" розповідав, що переведення стрілок годинника на "зимовий" і "літній" час спочатку було жартом.