Криминала станет больше? Как перевод часов может повлиять на количество преступлений

На ситуацию влияют много факторов, но системность прослеживается

Доверяйте надёжному — подпишитесь на Telegraf в Google Новостях

Переход на сезонное время, оказывается, влияет не только на потребление электроэнергии, но и еще на одну сферу жизни. Американские исследователи проанализировали, как перевод часов сказывается на количестве преступлений.

Как рассказали на сайте онлайн-библиотеки Wiley, исследователь Дэвид Митре-Бесерриль из Университета Коннектикута проанализировал данные из 11 крупных американских городов. Он установил, что дополнительный час дневного света, который добавляется, когда страна переходит на летнее время, привел к снижению количества ограблений на 28,8%.

В то же время количество нападений с отягчающими обстоятельствами, напротив, возросло на 21,4%. Отмечается, что исследование показывает результаты различных типов преступлений, а не общее уменьшение преступности.

В то же время переход на зимнее время (когда темное время вечером становится длиннее), часто приводит к росту количества преступлений. Однако следует учитывать уровень преступности в разных странах, эффективность работы полиции и т.д.

Как известно, в ночь на 25 октября Украина переходит на зимнее время. Стрелки часов нужно будет перевести час назад. Таким образом, продолжительность светового дня вечером уменьшится, а вот утром, наоборот, будет светать раньше.

Ранее "Телеграф" рассказывал, зачем люди начали переводить часы. Сначала ради прогулок, потом из-за войны.