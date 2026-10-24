Купить дом в деревне в горах: 5 вариантов до $17 000 под Славским

О доме на природе мечтает, вероятно, каждый украинец

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Украинцы ищут варианты покинуть большие города и перебраться жить в село поближе к природе, например, купить дом возле Карпатских гор. И для реализации этих мечтаний можно найти приемлемые и не слишком дорогие варианты.

Соответствующие объявления размещены на одном из сайтов по продаже недвижимости. Стоит отметить, что среди них есть как готовые для проживания дома, так и нуждающиеся в звершении работ.

Одним из предложений явлется дом в Карпатах. Расположен он в селе Жупаны, Стрыйский район Львовской области.

"Дом общей площадью 50 м.кв. Приватизирован земельный участок 10 соток. Отопление печное на дровах. Газа нет в селе. Электричество в доме работает. Вода не заведена в дом. Колодец у соседей. Дом находится в центре села, рядом школа, детский сад, автобусная остановка, магазины, сельский совет", — указал продавец.

Цена дома – 13 000 долларов США (592 800 грн).

Дом в селе Жупаны

Следующее предложение из села Максимовка Ивано-Франковской области. Там продается одноэтажный дом на две комнаты, общей площадью 70 кв. м, с участком в 20 соток.

"Продается дом у реки. Стены из дерева и кирпича. Есть летняя кухня, конюшня, хлев, огород 20 сот. Крыша: шифер", — указал продавец.

Цена дома – 14 000 долларов США (638 400 грн).

Дом в селе Максимовка

Еще один дом в этой ценовой категории продают в селе Скотарское Закарпатской области. В доме 12 комнат и 3 спальни.

"12 комнат, 2 этажа. Общая площадь 200 м², жилая 200 м². Стены из кирпича. Построено 1990-2000. Количество спален: 3", — указал продавец.

Цена дома – 15 000 долларов США (684 000 грн).

Дом в селе Скотарское

В селе Головецко во Львовской области продается 1 этажный однокомнатный дом, площадью 25.6 кв. м, с участком на 16.7 сотки. Назначение участка – для строительства и обслуживания жилого дома, хозяйственных зданий и сооружений.

"Коммуникации: свет подключен, вода — колодец. Участок омывает горный ручей, рядом находится лес, река, рядом комплексы отдыха, туристический регион, рядом туристический маршрут на гору Маковка. Также весомым преимуществом является то, что на участке есть дом к которому заведен свет. Заезд к участку по грунтовой дороге, Расстояние до Львова 130 км, до Славска — 15 км", — рассказал продавец.

Цена объекта — 17 000 долларов США (775 200 грн).

Участок в селе Головецко

В селе Климец Львовской области продают одноэтажный недостроенный дом на 4 комнаты площадью 120 кв.м. Вместе с ней продается и участок в 0,25 сотки.

"Незавершенное строительство, дом 120 м2 и 0, 25 га земли. Общая площадь 120 м². Стены из кирпича. Построено 1990-2000. Возле леса. Цена договорная", — указал в объявлении продавец.

Цена объекта — 15 000 долларов США (684 000 грн).

Недостроенный дом в селе Климец

Ранее "Телеграф" рассказывал, как киевлянка изменила дом без ремонта в деревне, за который она отдала 2 миллиона гривен.