Лабораторія за стінами "будинку Дракули": чим дивує старовинний маєток під Вінницею

Кам’яну будівлю з незвичайним дахом порівнюють зі знаменитим замком

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У Гнівані Вінницької області зберігся незвичайний маєток, який місцеві жителі називають "будинком Дракули". Будівля на Жмеринській вулиці привертає увагу кам’яними фасадами, складним дахом і легендами, що виникли навколо неї.

Розповідаємо історію цього незвичайного будинку.

Хто збудував маєток у Гнівані

На початку XX століття братам Францу та Карлу Ярошинським належали частина Гнівані, цукровий завод і каменярська майстерня. Виробництву була потрібна якісна сировина, тому Карл вирішив збудувати лабораторію для досліджень, зокрема буряків.

«Будинок Дракули» у Гнівані. Фото: Вінниця ОК

За зразок узяли мисливський будиночок, але замість дерев’яного зрубу використали камінь, пише Vinnytsia Future. Кам’яні блоки, заготовлені в каменоломнях, нумерували й підписували. На виготовлення елементів будівлі пішло щонайменше два роки. Потім їх зібрали в єдину конструкцію.

В оздобленні фасаду поєднуються бароко й еклектика. У будинку є вісім кімнат різного розміру, барокові димарі та дах складної форми, яку теслі називають "ластівчиним хвостом". Черепицю привезли з Європи. Між зовнішньою кам’яною кладкою та внутрішньою цегляною стіною проклали десятисантиметровий шар коркового дерева. Він допомагав зберігати тепло взимку й прохолоду влітку.

Дах «будинку Дракули» у Гнівані. Фото: Вінниця ОК

Від досліджень буряків до ветеринарної лабораторії

Бактеріологічну лабораторію відкрили 1901 року. Тут досліджували сировину й удосконалювали методи боротьби зі шкідниками. У місцевому шкільному музеї збереглися довгі скляні колби, штампи й печатки, пов’язані з її роботою.

Лабораторія працювала до 1918 року. Потім у будівлі розмістився штаб Армії УНР. Восени 1919 року будинок і господарські приміщення займали військові Української Галицької армії. За радянської влади тут відкрили хімічний технікум, який співпрацював із цукровим заводом, а лабораторія відновила роботу.

Колишня лабораторія в Гнівані зсередини. Фото: Вінниця ОК

Після захоплення міста нацистами в липні 1941 року в будівлі розмістили комендатуру. У повоєнні роки її зайняла ветеринарна лабораторія. Тварин, які захворіли на смертельно небезпечні інфекції, спалювали в крематорії поруч із будинком. За спогадами вчителя історії Гніванської гімназії Олександра Коваля, лабораторія працювала і 1994 року, іще кілька років.

Звідки взялися легенди про Дракулу

Зв’язок із графом Дракулою – місцева легенда. Вона виникла через зовнішню схожість маєтку з житлом, яке приписують графу. Незвичайна архітектура та минуле лабораторії породили й інші історії. Як розповідає "33 канал", одне з повір’їв обіцяло надзвичайну силу тому, хто торкнеться каменів.

Вікна маєтку. Фото: Вінниця ОК

Після закриття лабораторії будинок спорожнів, а територія заросла чагарниками й захарастилася сміттям. Будівля перебуває у приватній власності, а її власник живе далеко, тому за "будинком Дракули" ніхто не доглядає.

Замок Бран або Замок Дракули. Фото Andy Travel

Раніше "Телеграф" розповідав історію палацу архієпископів, розташованого неподалік від Львова.