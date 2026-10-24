Як здати водіння з першого разу: робочі поради українців

У мережі розповіли про вибір автомобіля, додаткові заняття та дії за кермом, які допомогли їм упоратися з хвилюванням

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Потренуватися на знайомому автомобілі, не завчати один маршрут і не поспішати на іспиті. Користувачі Threads поділилися порадами для практичного іспиту з водіння.

Обговорення почалося із запитання Анни. Дівчина хоче скласти практичний іспит самостійно й із першої спроби.

"Друзі, хто самостійно склав практичний іспит із водіння з першої спроби? Поділіться, будь ласка, якомога детальніше, як ви це зробили, як готувалися та на що варто звернути увагу тим, хто навчається", – написала українка.

Звикнути до автомобіля та спробувати різні маршрути

Користувач @s.a.u.k.e.r.l порадив в обговоренні у Threads спочатку дізнатися, на яких автомобілях приймають іспит у сервісному центрі МВС, а потім обрати автошколу з таким автомобілем. Перша спроба користувача була невдалою: різниця між хетчбеком і седаном помітно вплинула на водіння. Користувач @evgeniikrylov1976 рекомендує складати іспит на автомобілі автошколи з інструктором.

Схожим досвідом поділилася andiadiusha. Вона складала іспит на автомобілі інструктора й вважає, що звична машина – найкомфортніший варіант. Також дівчина рекомендувала проїхати якомога більше маршрутів, розібрати з інструктором їхні особливості та типові помилки, а ще переглянути відео з маршрутами на YouTube.

Знайомий автомобіль допоміг учасниці обговорення почуватися спокійніше на іспиті

"Радимо не завчати один маршрут, а тренуватися в різних дорожніх ситуаціях. Перед кожним маневром – дзеркала, поворотник й жодного поспіху", – написав користувач @test_pdr.

Більше практики та спокою на іспиті

Користувачка @natalie.in.motion розповіла, що після 40 годин водіння взяла ще 17 годин занять на різних автомобілях. Це додало їй упевненості, а кожен інструктор пояснював щось нове.

"На самому іспиті не поспішала й пам’ятала про найтиповіші помилки, про які читала в інтернеті, тому не забувала про поворотники, перед кожним початком руху перевіряла панель на наявність червоних індикаторів і демонстративно дивилася в дзеркала та вікна", – поділилася @natalie.in.motion.

В обговоренні поділилися й корисним чеклістом для практичного іспиту. Перед поїздкою радять перевірити положення коліс і ручне гальмо. Потім потрібно відрегулювати сидіння, відстань до керма, висоту та підголівник, перевірити центральне й бокові дзеркала, пристебнутися та попросити інспектора зробити те саме. Окремо нагадують про поворотники, ручник й необхідність уважно дивитися в дзеркала перед маневрами.

Підготовку до поїздки радять починати з налаштування сидіння та перевірки дзеркал і ременів безпеки

Стежити за ситуацією та пояснювати свої дії

Інша частина пам’ятки присвячена поведінці на дорозі. Її автор радить проговорювати свої дії, якщо екзаменатору потрібні пояснення, стежити за тротуарами та людьми поблизу проїжджої частини, а під час повороту ліворуч і розвороту пропускати зустрічний транспорт і пішоходів. Також у пам’ятці рекомендують триматися крайньої правої смуги й завчасно вмикати покажчик повороту, щоб об’їхати перешкоду та повернутися у смугу.

Серед особистих рекомендацій автора – їхати зі швидкістю до 30 км/год, користуватися аварійною сигналізацією під час вимушеної зупинки й не вмикати її, щоб подякувати іншим водіям. Якщо дорогу поступаються миготінням дальнього світла, перед продовженням руху автор радить сказати екзаменатору, що безпеку перевірено.

Пам’ятка допомагає підготуватися до практичного іспиту з водіння

Користувачці @vladushka_med впоратися з хвилюванням допомогла уява: вона уявила, що їде по власних справах на своїй машині, а поруч сидить невдоволений чоловік, якого вона не пустила за кермо.

"Спочатку хвилювалася, потім натиснула на газ і почала отримувати задоволення від автомобіля, ніби він мій рідний", – розповіла вона.

Як повідомляв "Телеграф", Верховна Рада планує запровадити нові вікові вимоги для пенсіонерів. Ініціатива стосується періодичної оцінки таких водіїв, а не іспитів для початківців.