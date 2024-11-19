В Украине у пенсионеров могут начать отбирать водительские права

Данное нововведение является евроинтеграционным

Верховная Рада планирует ввести новые возрастные требования для водителей-пенсионеров. Соответствующий законопроект под номером 8082 уже находится на рассмотрении в парламенте.

Таким образом Украина переходит на стандарты ЕС, где существует возрастной ценз для водителей. Такие новшества направлены на повышение безопасности дорожного движения.

Известно, что в Украине могут появиться новые возрастные требования для водителей. Авторы законопроекта предлагают обязать всех водителей начиная с 65-летнего возраста проходить дополнительные тесты и проверки. В противном случае пенсионеры будут лишаться прав.

По предварительным данным, сдавать специальные тесты нужно будет в сервисных центрах МВД после 65 лет. Выдаваться права таким категориям граждан будут всего на пять лет.

При этом пожилой водитель должен будет доказать, что он все еще способен безопасно управлять транспортным средством и не представляет угрозы для других участников дорожного движения.

С 70 лет водителям придется обновлять права раз в два года, а с 75 лет – ежегодно.

Кроме этого, для пенсионеров автовладельцев в Украине планируется учредить специальные курсы повышения квалификации.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что Европа разделит категорию В прав на две подкатегории. Изменения предложили Еврокомиссии для улучшения ситуации безопасности на дорогах.