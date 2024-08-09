Филиал ада на земле. Почему в больших городах нет талонов на экзамен по вождению, а очереди занимают с 5 утра

Чтобы получить водительские права, одних знаний недостаточно

В больших украинских городах в последнее время стало невозможно сдать практический экзамен на водительское удостоверение категории B. Учащиеся автошкол жалуются, что на талоны нужно охотиться на сайте Главного сервисного центра МВД, обновляя его поминутно. Другая альтернатива — занимать очередь под территориальным СЦ с 5 часов утра.

Хуже всего, что правил, как получить талон, не существует. Нужно надеяться только на фарт. Поэтому с момента окончания автошколы до практического экзамена может пройти не один месяц.

"Телеграф" решил выяснить, почему возникла проблема и что именно приходится переживать тем, кто пытается получить эту услугу от государства.

Взять талончик. Миссия невозможна

На сайте СЦ МВД в разделе "Е-запись" указано, что талоны становятся доступны для записи в рандомном порядке ежедневно с 08:00 до 17:00. Забронировать место на экзамен можно только лично через Bank ID.

Но появление новых талонов не сильно помогает – их разбирают в считанные минуты.

В январе 2024 года появился чат-бот, извещающий, когда появляется свободное место. Однако по отзывам, он также не очень-то помогает желающим выхватить временной слот. Открываем карту, а там – ближайшая к Киеву локация сдачи практического экзамена – город Переяслав.

Другая опция — окрестности Житомира и Прилуки. Однако как туда доехать из Киева, если водительского удостоверения еще нет?

Побочный эффект реформы СЦ. Когда все пошло не так

"Телеграф" пообщался с киевским автоинструктором. Он упоминает, что талоны на все виды услуг СЦ появились в ноябре 2022 года. Далее появились терминалы, но не было возможности взять билет на экзамен онлайн.

"Это стало удобно, кроме необходимости ехать за тем талоном. Очередь на Туполева (теперь это СЦ 8042 на ул. Мечты, 19. — Ред.) стала в два раза меньше. В Вышгороде можно было взять талон и сдать экзамен изо дня в день. То есть подготовились к экзамену, заехали в СЦ, взяли талон и через два-три часа можно было получить удостоверение., – вспоминает инструктор.

Отзывы об охоте на талон от учащихся автошкол в группе "Права без взяток"

Однако инструктор жалуется, что с 1 июня 2023 г. ситуация с талонами ухудшилась без предупреждения. Снизилось ведь число сервисных центров.

"Вместе с сокращением мест, где можно сдавать экзамены, исчезли талоны. Каждый СЦ перегружен минимум в три раза. Экзаменаторы не успевают принять экзамены даже по имеющимся талонам", — говорит инструктор.

По его словам, люди с 5 утра занимают очередь, чтобы взять талон в терминале, нарушая комендантский час.

"Терминал дает где-то по 5-7 талонов на авто СЦ и на авто автошколы на сегодня-завтра. На этом талоны заканчиваются. В течение дня в рандомном порядке в терминале появляются талоны на сегодня или на ближайшие три дня", – рассказывает мужчина.

Отзывы об охоте на талон от учащихся автошкол в группе "Права без взяток"

Относительно талонов онлайн — их ловля превратилась в квест. Кто-то не может поймать талон несколько недель. Инструктор посетовал, что ГСЦ отвечает: не хватает экзаменаторов. Вроде бы вакансии есть, а люди не идут. Однако инструктор подозревает, что штат экзаменаторов держат на уровне не более 50% из-за угрозы мобилизации работников.

Сложная ситуация с талонами стала предметом любопытства мошенников на разных платформах. В интернете можно увидеть предложения купить талон на OLX, однако платформа отреагировала и удалила объявление. Также появляются платные чат-боты, где у вас просят небольшую сумму и доступ к Bank ID за обещание найти место.

На момент выхода статьи СЦ МВД не дал ответа, как выйти из затруднительного положения, хотя "Телеграф" обращался за комментарием к пресс-службе этого госучреждения. Однако, если ответ появится, мы будем держать читателей в курсе.

Ранее "Телеграф" сообщал, что подготовка к получению водительского удостоверения 2024 года обойдется в минимум 37 тысяч гривен.

Кроме того, "Телеграфу" стало известно, как экзаменаторы в сговоре автоинструкторами за неплохие деньги "помогают" учащимся сдать практический экзамен по вождению. Но это тема для последующей нашей публикации.