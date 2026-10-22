"Бабушкина" плитка снова в моде: этот узор станет трендом 2027 года

Ностальгический образ порадует окружающих в совершенно новой роли

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В 2027 году одним из трендов в оформлении ванных комнат станет плитка с узором "правильная клетка", или гингем. Он напоминает о бабушкиных скатертях и деревенских кухнях.

Как пишет ELLE, привычный текстильный рисунок теперь используют на полу. Он создает более мягкую и уютную альтернативу контрастным геометрическим покрытиям.

Как выглядит клетка гингем

Рисунок состоит из небольших или средних квадратов, расположенных в строгом порядке. Классический гингем строится на двух цветах, которые накладываются друг на друга, образуя третий, промежуточный оттенок. На плитке это напоминает пересечение цветных нитей на ткани.

Например, белые, светло-голубые и синие квадраты складываются в ритмичную композицию с плавными переходами. Чтобы сохранить эффект ткани, оттенки нужно повторять по определенной схеме. Поэтому перед укладкой стоит составить план раскладки целиком: если чередовать три цвета произвольно, результат будет другим.

Клетчатый пол может стать выразительным акцентом в оформлении ванной/Фото: ИИ

Какие оттенки выбрать для ванной

Такой пол особенно хорошо смотрится на фоне простых светлых стен. Пудрово-розовые, бледно-терракотовые и молочно-белые квадраты сочетаются с однотонной отделкой и тумбой из натурального дуба. Узор станет главным акцентом, но не перегрузит пространство.

Голубая гамма добавит свежести и средиземноморского настроения. Шалфейно-зеленый с кремовым создаст спокойную, близкую к природе палитру. Коричневые и бежевые оттенки подойдут для более сдержанного интерьера. В традиционной ванной клетка поддержит винтажный характер, а в современной будет контрастировать с лаконичной сантехникой.

Какие оттенки выбрать для ванной/Фото: ИИ

Какие оттенки выбрать для ванной/Фото: ИИ

Как использовать узор в небольшом помещении

В компактной ванной гингем лучше оставить на полу, а стены оформить в светлых однотонных тонах. Подвесная тумба, большое зеркало и прозрачная душевая перегородка помогут не закрывать рисунок. Слишком мелкая клетка рябит, а слишком крупная не дает разглядеть повторение узора на небольшой площади.

Затирку лучше подобрать под один из светлых оттенков плитки: контрастные швы создадут дополнительную сетку и отвлекут внимание от рисунка. Для пола нужна керамическая плитка или керамогранит, предназначенные производителем для такого применения и обладающие подходящим сопротивлением скольжению. Плитки трех оттенков должны совпадать по размеру, толщине и обработке краев.

Масштабный ремонт не обязателен. Клеткой можно выделить часть стены за раковиной или зону у отдельно стоящей ванны. А понять, подойдет ли рисунок к существующему интерьеру, помогут клетчатая душевая шторка, полотенца или небольшой текстильный аксессуар.

Клетчатая плитка добавит ванной уютный акцент/Фото: ИИ

Как сообщал "Телеграф", украинец всего за два дня обновил ванную в съемной квартире. Мужчина ограничился косметическими изменениями и небольшими расходами.