Оранжерея і демократичні ціни: де знаходиться найінстаграмніша їдальня Києва (фото)

Меню закладу оновлюється щодня

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У центрі Києва, у будівлі "АсМАП Україна", можна недорого пообідати серед зелені під скляним дахом. Відвідувачі рекомендують це кафе у Threads.

Відповідний допис опублікував Богдан Ковальов. Чоловік розповів, що повноцінний обід обійшовся йому у 260 грн, і відзначив незвичний інтер’єр закладу.

"Приїхав в найінстаграмнішу їдальню Києва. 260 грн", – написав Богдан, додавши кілька знімків.

Їдальня з оранжереєю в центрі Києва приваблює незвичним інтер’єром і доступними обідами/Фото: threads.com/@dr_kovaliov

Обід серед рослин під скляним дахом

Головна особливість їдальні – зал в оранжереї. Тут ростуть високі пальми та великі рослини в горщиках, уздовж стін в’ється зелень. Крізь прозорий дах видно дерева й сусідні будівлі, а столики стоять серед рослин.

Рослини оточують столики та створюють атмосферу оранжереї/Фото: threads.com/@dr_kovaliov

В інтер’єрі також є підвісні світильники, круглі білі ліхтарі та гвинтові сходи. Осіннє листя за склом і густа зелень усередині створюють незвичне тло для обіду та фотографій.

Незвичний інтер’єр став приводом назвати їдальню найінстаграмнішою в Києві/Фото: threads.com/@dr_kovaliov

Їдальня працює з понеділка до п’ятниці, з 8:00 до 15:30. У меню – звичні домашні страви за демократичними цінами: супи, салати, м’ясо та риба, гарніри, вареники й випічка.

Обід у їдальні з домашніми стравами обійшовся відвідувачу в 260 гривень/Фото: threads.com/@dr_kovaliov

Скільки коштують страви: приклад меню

За меню від 23.03.2026, борщ і харчо коштують по 85 грн, гороховий суп із сухариками – 80 грн. Серед холодних закусок – яйце з кабачковою ікрою за 40 грн, молода капуста з кропом за 40 грн, овочевий мікс за 45 грн і буряк із сиром фета за 35 грн. Салати з куркою та грибами, а також крабовий із сиром коштують по 45 грн.

На гаряче пропонують індичку в гострому соусі за 85 грн, смажену рибу з цибулею та рибні котлети – по 65 грн. Відварена курка та котлета з індички теж коштують по 65 грн, куряче філе, запечене з ананасом, – 85 грн. Тушковане ребро та ліниві голубці коштують по 85 грн, вареники з картоплею, деруни й сирники – по 45 грн.

Порція гречки або макаронів коштує 35 грн, пюре – 40 грн. Компот продають за 20 грн, каву – за 25 грн, чай – за 15 грн, сік – за 33 грн. У меню також зазначені хліб за 3 грн і випічка за 40 грн.

Меню від 23 березня 2026 року демонструє приклад страв і цін у їдальні/Фото: threads.com/@dr_kovaliov

Їдальня знаходиться на вулиці Коновольця 11

Що пишуть у Threads

"Деруни були чудові, та й солянка там завжди шикарна ;)"

"А там обов’язково щось купувати чи можна просто прийти подивитися на рослини?"

"Красиве-е-е-е"

"Що почім?"

"Обов’язково саме туди завітаю! Краса"

Користувачі Threads обговорюють страви та незвичну атмосферу їдальні

У Threads відвідувачі хвалять їдальню з незвичним інтер’єром і запитують про ціни

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