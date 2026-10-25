Оранжерея і демократичні ціни: де знаходиться найінстаграмніша їдальня Києва (фото)
- Автор
-
- Дата публікації
-
Меню закладу оновлюється щодня
У центрі Києва, у будівлі "АсМАП Україна", можна недорого пообідати серед зелені під скляним дахом. Відвідувачі рекомендують це кафе у Threads.
Відповідний допис опублікував Богдан Ковальов. Чоловік розповів, що повноцінний обід обійшовся йому у 260 грн, і відзначив незвичний інтер’єр закладу.
"Приїхав в найінстаграмнішу їдальню Києва. 260 грн", – написав Богдан, додавши кілька знімків.
Обід серед рослин під скляним дахом
Головна особливість їдальні – зал в оранжереї. Тут ростуть високі пальми та великі рослини в горщиках, уздовж стін в’ється зелень. Крізь прозорий дах видно дерева й сусідні будівлі, а столики стоять серед рослин.
В інтер’єрі також є підвісні світильники, круглі білі ліхтарі та гвинтові сходи. Осіннє листя за склом і густа зелень усередині створюють незвичне тло для обіду та фотографій.
Їдальня працює з понеділка до п’ятниці, з 8:00 до 15:30. У меню – звичні домашні страви за демократичними цінами: супи, салати, м’ясо та риба, гарніри, вареники й випічка.
Скільки коштують страви: приклад меню
За меню від 23.03.2026, борщ і харчо коштують по 85 грн, гороховий суп із сухариками – 80 грн. Серед холодних закусок – яйце з кабачковою ікрою за 40 грн, молода капуста з кропом за 40 грн, овочевий мікс за 45 грн і буряк із сиром фета за 35 грн. Салати з куркою та грибами, а також крабовий із сиром коштують по 45 грн.
На гаряче пропонують індичку в гострому соусі за 85 грн, смажену рибу з цибулею та рибні котлети – по 65 грн. Відварена курка та котлета з індички теж коштують по 65 грн, куряче філе, запечене з ананасом, – 85 грн. Тушковане ребро та ліниві голубці коштують по 85 грн, вареники з картоплею, деруни й сирники – по 45 грн.
Порція гречки або макаронів коштує 35 грн, пюре – 40 грн. Компот продають за 20 грн, каву – за 25 грн, чай – за 15 грн, сік – за 33 грн. У меню також зазначені хліб за 3 грн і випічка за 40 грн.
Що пишуть у Threads
"Деруни були чудові, та й солянка там завжди шикарна ;)"
"А там обов’язково щось купувати чи можна просто прийти подивитися на рослини?"
"Красиве-е-е-е"
"Що почім?"
"Обов’язково саме туди завітаю! Краса"
Як повідомляв "Телеграф", у центрі Києва на першому поверсі радянської 16-поверхівки відкрилося кафе з рожевим фасадом. Його контрастний дизайн викликав неоднозначну реакцію містян.