Мрамор в метро Киева имеет свой секрет: что такое аммониты и почему все их ищут (фото)

На нескольких станциях подземки можно найти экспонаты как в палеонтологическом музее

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Киевский метрополитен славится своей архитектурой, но и мрамор, которым облицованы его стены, скрывает остатки древнейшей истории нашей планеты. Ежедневно тысячи людей проходят мимо останков существ, живших на Земле десятки миллионов лет назад.

Об этом рассказывает пользовательница под ником alyona_yakymovych в социальной сети Threads. По ее словам, о наличии таких музейных экспонатов не знают даже работники метрополитена.

Женщина отметила, что решила поискать доисторических существ на станции метро "Героев Днепра". Она даже смогла заинтересовать этим делом некоторых пассажиров, ожидавших поезда.

"Около часа я искала аммонитов на станции метро "Героев Днепра". Привлекла внимание работницы, которая, кстати, ничего не знала об этих окаменевших организмах, поэтому здесь мои педагогические знания пригодились. Один из пассажиров, ожидавший поезда, тоже заинтересовался и здесь ему пришлось доказывать, что такие организмы существуют, потому что он впервые о них вообще слышал (ну бывает). Вот так интересно я провела время после работы", – написала она.

Женщина показала остатки аммонитов на станции метро "Героев Днепра"

Остатки аммонитов на станции метро "Героев Днепра"

Остатки аммонитов на станции метро "Героев Днепра"

Остатки аммонитов на станции метро "Героев Днепра"

Остатки аммонитов на станции метро "Героев Днепра"

Что пишут в комментариях?

Пользователи живо обсуждают пост девушки. Некоторые рассказали, что также находили следы этих существ и на других станциях столичной и харьковской подземки.

"На Героев Днепра их очень много. Не так хороши как один на Университете, но много. Еще один симпатичный есть на Тараса Шевченко (у лестницы снизу, слева, если смотреть в сторону выхода). На Почайной обнаружил одно несчастье. Есть немного по другим станциям. В Харькове хороши на Бекетова и чуть-чуть на Салтовской (возможно еще где-то есть, но Харьков хуже знаю)";

"Очень советую посетить Каменец-Подольский, окаменелости можно увидеть прямо в стенах древних сооружений. К тому же от местного университета проводят экскурсии, где можно поискать аммонитов, ракоскорпионов, трилобитов (но говорят, что их очень трудно найти). Мне удалось найти несколько хорошо сохранившихся экземпляров;"

Комментарии пользователей

"Харьков, станция метро "Им. Архитектора Бекетова". На других тоже есть)", — пишут в комментариях.

Комментарии пользователей

Что известно об аммонитах

Аммониты или аммоноидеи (лат. Ammonoidea) — подкласс вымерших головоногих моллюсков, существовавший в палеозое и мезозое (409—65 млн лет назад). Присущей особенностью этих моллюсков была наружная раковина, обычно закрученная в спираль.

Аммониты населяли исключительно моря с нормальной соленостью, не встречаясь во внутренних морях с повышенной соленостью, или устьях рек, где соленость уменьшена. Различные их виды обитали на разной глубине, обычно 50—250 м. Предполагается, что плавающим аммоноидеям была свойственна суточная миграция на разные глубины.

Реконструкция внешнего вида аммонитов. Фото Википедия

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