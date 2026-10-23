Кипяток, молоко или сковорода: как убрать горечь из грецких орехов и сделать их вкуснее

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Грецкие орехи добавляют в десерты, салаты и другие блюда, чтобы сделать вкус ярче и добавить хруста. Но горькие ядра могут испортить всё угощение.

Рассказываем, почему грецкие орехи горчат и как от єтого избавиться.

Почему грецкие орехи бывают горькими

Чаще всего горечь даёт кожура ореха: в ней содержатся дубильные вещества. Их количество зависит от сорта и условий выращивания. Неправильное хранение – в слишком тёплом или влажном месте – может привести к прогорканию жиров и тоже повлиять на вкус.

Как избавиться от горечи в грецких орехах

Есть несколько простых способов насладиться вкусом грецких орехов без неприятной горечи.

Обжаривание грецких орехов. Фото сгенерировано ИИ

Кипяток. Это самый быстрый и простой способ. Залейте орехи кипятком на несколько минут, затем слейте воду. Повторите процедуру несколько раз, чтобы удалить как можно больше дубильных веществ. Отваривание в молоке. Чтобы вкус стал нежнее и сливочнее, проварите орехи в молоке. Положите очищенные ядра в небольшой сотейник и залейте молоком так, чтобы оно полностью их покрывало. Варите на медленном огне примерно 5–6 минут после закипания. Молоко нейтрализует дубильные вещества, а орехи становятся идеальными для десертов. Обжаривание. Во время обжаривания часть горечи уходит с паром, а у орехов появляется приятный, слегка карамельный аромат. Разогрейте сухую сковороду на среднем или медленном огне. Высыпьте орехи и обжаривайте 5–7 минут, постоянно помешивая, чтобы они не пригорели, а равномерно подсохли и раскрыли аромат. Орехи также можно подсушить или обжарить в духовке при температуре около 70–100 °C.

Ранее "Телеграф" рассказывал, как нельзя хранить грецкие орехи.