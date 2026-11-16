Спешите, пока не поздно: в "АТБ" популярный продукт подешевел почти на 100 грн

Покупатели могут значительно сэкономить

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В супермаркетах "АТБ" регулярно появляются акционные предложения, которые позволяют покупать привычные продукты по заметно более низким ценам. Однако срок их действия истекает уже в ближайшие дни.

Среди товаров, на которые стоит обратить внимание во время следующего похода в магазин, есть сардельки "Глобино Ситий Пан". Подробнее об этом написал "Телеграф".

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Речь идет о сардельках первого сорта в натуральной оболочке, которые продаются в газовой упаковке. Их обычная стоимость составляла 332,35 грн, однако сейчас ценник снизили до 235,89 грн. Таким образом, разница составляет 96,46 грн, то есть покупатели могут сэкономить почти 100 грн на одной упаковке.

Сардельки "Глобино Ситий Пан" подешевели на 96,46 грн за упаковку

Ранее "Телеграф" рассказывал о других выгодных предложениях в "АТБ": покупателям предлагают красную икру со скидкой 250 гривен, а крабовые палочки можно приобрести почти за половину обычной стоимости. Акционные цены позволяют существенно сэкономить на покупках в рыбном отделе.