"Страна для тех, кто не работает": украинка показала большой минус жизни в Германии

Такой порядок вещей в этой стране очень удивил украинцев

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Многим украинцам жизнь в Германии кажется состоятельной и комфортной. Однако, как оказывается, в этой стране не всегда можно купить свежие продукты и необходимые в быту вещи .

Об этом рассказала пользовательница под ником illiomia в социальной сети Threads. По ее словам, людям, работающим полный день, сложно угадать время, чтобы приобрести необходимые товары в супермаркетах.

Женщина отметила, что, придя в супермаркет во второй половине дня, увидела пустые полки и ящики для овощей. Кроме того, в магазине нет свежеиспеченного хлеба и других продуктов.

"Германия — страна для тех кто не работает! Доказательств и разных аспектов много, но сегодня давайте о покупках. Я, работая, не могу нормально скупиться! Пришла в 16 (магазин до 22!!) и купила целое них*я: свежего хлеба нет, овощей нет. Витрины "по акции" снесены как после урагана. И это каждую субботу! Вечером по будням полки такие же. Суббота становится марафоном "успей все": во все магазины, убрать и постирать (потому что в воскресенье нельзя). Люди, работающие 5/2, как вы с этим справляетесь?", — рассказала она.

Украинка показала пустые полки в немецких супермаркетах

Украинка показала пустые полки в немецких супермаркетах

Как отреагировали в сети?

Пользователи с удивлением восприняли информацию, изложенную в посте женщины. Люди, живущие в Украине, отмечают, что таких полок в супермаркетах не бывает даже после обстрелов. А украинцы из Германии пишут, что есть другие супермаркеты, в которых такую картину никогда не увидишь.

"Между тем в Украине: идет война, обстреливаются пищевые склады, большие маркеты — и таких пустых полок не увидишь ни в субботу, ни в воскресенье, ни в среду";

"Попробуйте на рассвете пойти в магазин. Возможно, это страна людей, которые до сих пор живут по расписанию их предков, с рассвета до заката. Потому что так экономнее и можно не платить за чрезмерное потребление света";

"8:30 утра в Киеве после ночных обстрелов";

Комментарии пользователей

"За более чем 2 года ни разу не видел настолько пустого магазина";

"Ооо. Только что показывали сельпо, и все бедные беженцы кричали, что зато можно скупиться и деньги на закупки есть! А я им как раз об этом и писала! Во-первых, срач, все в куче! Во-вторых, как утром не пришел в магазин, то уже толку идти и нет, потому что никто ничего из склада не вывезет;

"Ага, а затем в воскресенье целый Плзень заполнен немцами, которые приехали закупиться и заправиться по 1.9€";

"Та самая фигня, немцы такие — воскресенье это семейный день, нам не нужны открытые магазины или развлечения. А потом в Нидерландах в аутлеты пробка из немцев на 2.5 часа на въезд на парковку";

"Можно заказывать продукты онлайн, есть доставка Picnic, выбираете временной интервал доставки, у меня это обычно вечером, когда мы дома. А то, чего у них нет в ассортименте, то покупать в других магазинах";

Комментарии пользователей

"Пойти вам сфотать Rewe которое до 22 работает и забито всегда? Нетто ли у нас до 20 и никогда не было пустых полок, но часто дополнительные скидки после 18. Или Aldi с Lidl, которые тоже никогда не бывают такие пустые. И это только на одном квадрате у нас, а еще где-то недалеко есть второй нетто, Норма и Конзум. Короче, д*бильный у вас вывод о всей Германии на основании одного магазина, в котором просто персонал х*рово работает";

"В Лидл и Реве такого не бывает, ну разве что перед праздниками, сейчас как раз собираемся идти)))", — пишут в комментариях.

Комментарии пользователей

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