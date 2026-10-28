Укр

"Выиграла джек-пот": украинка нашла неожиданный бонус в сладости из магазина (фото)

Автор
Елена Руденко
Дата публикации
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Из-за нарушения технологического процесса можно купить очень странные сладости
Из-за нарушения технологического процесса можно купить очень странные сладости. Фото Коллаж "Телеграф"

Вафля без вафли попадается раз в жизни

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Украинская показала бракованный десерт от Milka. Девушка купила их шоколадную вафлю, но там не оказалось вафли, только шоколад.

Редкую покупку показала пользователь соцсети Threads Анна Шевченко.

"Я чуть не сломала зубы, но походу выиграла джек-пот. Вафля Милка без вафли", — подписала фото автор публикации.

В кадрах Milka Choco Wafer. Обычно внутри упаковки – хрустящие вафли, покрытые нежным молочным шоколадом Milka из альпийского молока. Однако в этом случае был только шоколад, вафли не было, вероятно, из-за сбоя технологического процесса.

Milka Choco Wafer
Так должна выглядеть вафля. Фото: threads.com/@sparkleness.me
Milka Choco Wafer
Но вафли внутри не было. Фото: threads.com/@sparkleness.me

Шоколад дороже вафли, поэтому можно считать, что девушке повезло. В комментариях шутят, что производитель может через суд потребовать возврата денег.

Также в комментариях размышляют, что кому-то наоборот досталась просто вафля. Другая комментатор написала, ей как-то попался вафельный батончик от Milka тоже без вафли. Вот некоторые из комментариев:

  • Удалите. Они через суд заставят вернуть им деньги
  • Кому-то досталась просто вафля
  • Скиньте эту фотку в Mondelez, вам пришлют коробочку сладостей в извинения. Было такое
  • И здесь выглядит как это я еще им доплатить должна
  • До вашего сообщения я не знала, что такое зависть

Ранее "Телеграф" рассказывал, как отличить настоящий шоколад от подделки. Простые признаки, которые не врут.

Теги:
#Шоколад #Десерт #Нехватка