Кофе из пакетика, который помнят до сих пор: откуда взялся MacCoffee и почему по нему ностальгируют

Главным преимуществом напитка была простота

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Растворимый напиток, который достаточно залить кипятком, когда-то стал для многих украинцев привычной частью утра, перерыва на работе или поездки. Кофе "три в одном", особенно MacCoffee, запомнился не только вкусом, но и яркой упаковкой, рекламой и атмосферой 1990-х и 2000-х годов.

Сегодня о нем вспоминают с ностальгией – даже те, кто давно перешел на кофе из кофемашины или кофейни.

Как появился кофе "три в одном"

Идея объединить кофе, сахар и сливки в одном пакетике возникла не в Украине. Подобные смеси начали производить в Азии, где они оказались удобным решением для людей, которым хотелось быстро приготовить сладкий кофейный напиток без дополнительных ингредиентов.

Одним из первых массовых продуктов такого типа стала смесь, выпущенная в Южной Корее в 1976 году. Ее создала компания Dongsuh Foods: в одном пакетике уже были растворимый кофе, сухие сливки и сахар. Не нужно было отдельно искать банку с кофе, добавлять молоко или отмерять сахар – достаточно было высыпать содержимое в чашку и залить горячей водой.

В конце 1980-х годов появился бренд MacCoffee, основанный предпринимателем Тан Ванг Чу. Он обратил внимание на спрос на удобный кофейный напиток, который можно быстро приготовить практически где угодно. В 1990-х продукт начал выходить на новые рынки, а в 1997 году MacCoffee 3 в 1 появился в Украине.

Так пакетики с кофе постепенно стали привычным товаром в магазинах, киосках и на рынках.

MacCoffee 3 в 1 стал для многих символом кофейных привычек 1990-х и 2000-х

Почему "MacCoffee" такой популярный

Главным преимуществом напитка была простота. В 1990-х и начале 2000-х культура кофеен в Украине еще не была такой развитой, как сегодня. Кофе "три в одном" позволял получить сладкий сливочный напиток дома, в офисе, на учебе или в дороге.

У него было сразу несколько преимуществ:

Не требовалось специальное оборудование. Достаточно было чашки и горячей воды.

Достаточно было чашки и горячей воды. Все ингредиенты уже были внутри. Не нужно было отдельно покупать сливки и сахар.

Не нужно было отдельно покупать сливки и сахар. Удобно брать с собой. Небольшой пакетик легко помещался в сумку или карман.

Небольшой пакетик легко помещался в сумку или карман. Знакомый вкус. Сладкий, мягкий и сливочный напиток нравился тем, кому обычный черный кофе казался слишком горьким.

Сладкий, мягкий и сливочный напиток нравился тем, кому обычный черный кофе казался слишком горьким. Доступность. Можно было купить одну порцию, не тратясь на целую банку кофе.

MacCoffee стал для многих символом привычного пакетированного кофе 1990-х и 2000-х годов

Важную роль сыграла и реклама. MacCoffee активно продвигали на постсоветском рынке, а узнаваемая упаковка с крупным орлом и американской символикой выделялась среди товаров на полках. При этом бренд имел сингапурское происхождение, а не американское.

В Украине марка появилась в 1997 году и со временем стала одним из узнаваемых символов эпохи пакетированных кофейных напитков. В ноябре 2011 года в Золотоноше Черкасской области открылось производство MacCoffee, что стало еще одним этапом развития бренда на украинском рынке.

Почему сегодня по этому кофе ностальгируют

Для многих людей MacCoffee – это не столько история о качестве кофе, сколько воспоминание о конкретном времени. Пакетик мог ассоциироваться с учебой, первой работой, поездками в автобусе, перерывами между парами или коротким отдыхом посреди рабочего дня.

У ностальгии есть и другая причина: вкус знакомого продукта часто возвращает человека к определенным моментам жизни. Даже если напиток давно перестал быть любимым, его запах или вид упаковки могут напомнить о детстве, юности и времени, когда повседневные привычки были другими.

Кроме того, кофе "три в одном" стал частью массовой культуры того периода. Его покупали не ради сложных вкусовых оттенков или происхождения зерен, а ради понятного результата: быстро, сладко и без лишних хлопот.

Почему сейчас выбирают другой кофе

За последние годы кофейная культура в Украине заметно изменилась. Распространились кофейни, кофемашины, альтернативные способы заваривания и интерес к зернам определенного происхождения. Все больше потребителей обращают внимание на обжарку, аромат и баланс вкуса.

На этом фоне растворимые смеси с сахаром и сухими сливками для части покупателей стали уступать место эспрессо, американо, капучино и фильтр-кофе. Состав пакетиков тоже вызывает вопросы у тех, кто старается контролировать количество сахара в рационе.

Однако это не означает, что "три в одном" исчезло или перестало быть востребованным. Такие напитки по-прежнему удобны, когда нужно быстро приготовить одну порцию без кофейного оборудования.

Как сообщал "Телеграф", MacCoffee завоевал украинский рынок в конце 1990-х, хотя поначалу напиток позиционировали как бразильский. Спустя более десяти лет бренд стал настолько популярным, что в ноябре 2011 года в Золотоноше Черкасской области открылось его производство. Оно работает и на экспорт. Ассортимент вкусов – от лесного ореха и французской ванили до версии 2 в 1 без сахара – показывает, как привычный формат адаптировали к разным предпочтениям покупателей. Подробнее – о производстве и вкусах.