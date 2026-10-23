Украинцы охотятся за кофеваркой из "Авроры": сколько она стоит и не пахнет ли напиток пластиком

Пользовательница Threads оценила вкус напитка и рассказала, пахнет ли бюджетный прибор пластиком

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Капельная кофеварка из сети "Аврора" покорила украинцев и стала поводом для покупки под влиянием трендов.

Пользовательница Threads с ником vladis_browsss рассказала, что тоже не удержалась и купила прибор за 450 гривен. Девушка уже опробовала новинку и поделилась впечатлениями от приготовленного кофе.

"За такую цену кофе неплохой, и нет запаха пластика", – написала она.

Покупательница показала коробку капельной кофеварки Hölmer HCD-015B. На упаковке указаны мощность 330 Вт и гарантия на один год. У прибора есть съёмный многоразовый фильтр, противокапельный клапан и защита от перегрева. Чашка входит в комплект – на коробке её изображение размещено прямо под местом подачи напитка.

Недорогая кофеварка Hölmer стала популярной покупкой среди украинцев

Помимо самой покупки, девушка показала и готовый кофе в белой чашке. В своём отзыве она отметила два момента после использования: вкус напитка за такую цену оценила положительно, а запаха пластика не почувствовала.

Покупательница положительно оценила вкус кофе из бюджетной капельной кофеварки

Теперь за ней гоняется почти каждая украинка:

Украинцы обсуждают популярную капельную кофеварку и хотят купить такую же

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