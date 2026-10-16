Выбросьте удлинитель. Какие приборы можно включать только в розетку

Обогреватели, кухонные приборы и утюги создают значительную нагрузку, а плохие контакты и тонкий кабель повышают риск перегрева

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Электрообогреватели, чайники, стиральные машины и другие мощные бытовые приборы лучше подключать непосредственно к исправной настенной розетке. Под такой нагрузкой обычный удлинитель может перегреться. Осенью и зимой, когда одновременно работает больше электроприборов, возрастает риск пожара.

Какие приборы надо подключать без удлинителя

Электрообогреватели и тепловентиляторы потребляют много электроэнергии и часто работают часами. Их следует подключать к исправной настенной розетке и соблюдать инструкции производителя. Значительную нагрузку создает и обычный электрический чайник мощностью 2000–2200 Вт, сообщает Big Kyiv. Особенно опасно подключать к тому же удлинителю еще и микроволновку, тостер или другой прибор.

Микроволновую печь лучше подключать непосредственно к настенной розетке. Фото: magnific

Стиральная машина потребляет немало электроэнергии, когда нагревает воду. Кроме того, она работает в помещении с повышенной влажностью. Для нее нужна правильно установленная розетка с заземлением и соответствующей электрозащитой.

Микроволновую печь также лучше подключать к настенной розетке. Даже небольшая модель может существенно нагрузить дешевый удлинитель. Электродуховки и настольные электроплиты потребляют много тока, поэтому обычный тройник для них не подходит. Мощным моделям может потребоваться отдельная электролиния.

Утюги и мощные парогенераторы во время нагрева могут потреблять более 2000 Вт. Старый удлинитель со слишком тонким кабелем и слабыми контактами повышает риск перегрева.

Почему нельзя соединять несколько удлинителей

Не подключайте один удлинитель к другому, чтобы дотянуться до нужного места. Каждое дополнительное соединение повышает риск плохого контакта и перегрева. Цепочка из двух или трех удлинителей – опасный способ подвести питание к технике.

Даже высокая цена удлинителя не означает, что он выдержит любую нагрузку. Проверьте его допустимую мощность, состояние домашней проводки и требования производителя прибора.

Особенно внимательными следует быть жителям старых домов, где электропроводку не меняли десятилетиями. Опасность может таиться в самой розетке или электролинии. Если техника находится далеко от места подключения, лучше пригласить электрика и установить дополнительную розетку, а не постоянно пользоваться кабелем длиной в несколько метров.

Когда нужно немедленно прекратить использование

Вилка или розетка сильно нагревается, пластик меняет цвет, чувствуется запах гари или слышно потрескивание – это признаки опасности. Прекратите пользоваться прибором и безопасно отключите питание.

Если появились дым или искрение, не прикасайтесь к поврежденным частям. По возможности отключите соответствующий автомат в электрощитке.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что обычные встроенные розетки – не единственный вариант подключения техники в современном интерьере. Им на смену приходят модульные системы накладного монтажа, которые сочетают практичность, удобство использования и современный дизайн.