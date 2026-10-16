Выбросьте удлинитель. Какие приборы можно включать только в розетку
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Обогреватели, кухонные приборы и утюги создают значительную нагрузку, а плохие контакты и тонкий кабель повышают риск перегрева
Электрообогреватели, чайники, стиральные машины и другие мощные бытовые приборы лучше подключать непосредственно к исправной настенной розетке. Под такой нагрузкой обычный удлинитель может перегреться. Осенью и зимой, когда одновременно работает больше электроприборов, возрастает риск пожара.
Какие приборы надо подключать без удлинителя
Электрообогреватели и тепловентиляторы потребляют много электроэнергии и часто работают часами. Их следует подключать к исправной настенной розетке и соблюдать инструкции производителя. Значительную нагрузку создает и обычный электрический чайник мощностью 2000–2200 Вт, сообщает Big Kyiv. Особенно опасно подключать к тому же удлинителю еще и микроволновку, тостер или другой прибор.
Стиральная машина потребляет немало электроэнергии, когда нагревает воду. Кроме того, она работает в помещении с повышенной влажностью. Для нее нужна правильно установленная розетка с заземлением и соответствующей электрозащитой.
Микроволновую печь также лучше подключать к настенной розетке. Даже небольшая модель может существенно нагрузить дешевый удлинитель. Электродуховки и настольные электроплиты потребляют много тока, поэтому обычный тройник для них не подходит. Мощным моделям может потребоваться отдельная электролиния.
Утюги и мощные парогенераторы во время нагрева могут потреблять более 2000 Вт. Старый удлинитель со слишком тонким кабелем и слабыми контактами повышает риск перегрева.
Почему нельзя соединять несколько удлинителей
Не подключайте один удлинитель к другому, чтобы дотянуться до нужного места. Каждое дополнительное соединение повышает риск плохого контакта и перегрева. Цепочка из двух или трех удлинителей – опасный способ подвести питание к технике.
Даже высокая цена удлинителя не означает, что он выдержит любую нагрузку. Проверьте его допустимую мощность, состояние домашней проводки и требования производителя прибора.
Особенно внимательными следует быть жителям старых домов, где электропроводку не меняли десятилетиями. Опасность может таиться в самой розетке или электролинии. Если техника находится далеко от места подключения, лучше пригласить электрика и установить дополнительную розетку, а не постоянно пользоваться кабелем длиной в несколько метров.
Когда нужно немедленно прекратить использование
Вилка или розетка сильно нагревается, пластик меняет цвет, чувствуется запах гари или слышно потрескивание – это признаки опасности. Прекратите пользоваться прибором и безопасно отключите питание.
Если появились дым или искрение, не прикасайтесь к поврежденным частям. По возможности отключите соответствующий автомат в электрощитке.
Ранее "Телеграф" рассказывал, что обычные встроенные розетки – не единственный вариант подключения техники в современном интерьере. Им на смену приходят модульные системы накладного монтажа, которые сочетают практичность, удобство использования и современный дизайн.